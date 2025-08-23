Alaska’da barış peşinde

Alaska’da Elmandor Richardson üssünde 15 Ağustos da tarihi zirve yapıldı.

Tarihî zirve Trump’ın bir gösteri ve şovuna dönüşse de konuşarak anlaşma her zaman önemlidir. İkilinin bu görüşmesinde, semboller üzerinden detaylar verildiği görüldü. ABD’nin tehditvari yeni yaptırım paketleri Moskova’nın enerji alanındaki ortaklarını da hedef alması Rusya üzerinde ciddi baskı oluşturmuş durumda.

Üç yıldır izole şekilde ve uluslararası ekonomi sisteminden uzak olan Rusya’nın bir yerde çıkış aradığı zamanlara denk geldi.

Dünya zirvede, Rusya-Ukrayna krizininin konuşulacağı düşüncesinde iken, Putin daha çok Rusya-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi konusunu ön plana çıkardı. Putin ve heyetinin ABD ye bu ziyareti, Rusya’nın uluslararası camiadaki izolasyonuna önemli bir darbe vurdu ve Moskova yeniden dünya ligindeki yerini almaya başlayabilir.

Putin, Trump’ın Nobel alma hedefini iyi kullandı ve Alaska’da ABD Başkanı ile bu süreci yaşarken, AB’yi ve Zelenskiy’i ikna etme görevini de Trump’a yüklemiş oldu.

İki lider kırmızı halı üzerinde yürürken yine semboller üzerinden tarihî notlar verdiler. B2 bombardıman uçağı (Uzun menzili ve ağır bombardıman yapabilme kabiliyeti olan bu uçakla, son olarak İran’ın nükleer santrallerini vurmuşlardı) ve ona eşlik eden dört adet F22 savaş uçakları.

Alaska, Rus İmparatorluğu Pasifik'teki en büyük rakibi Büyük Britanya'nın planlarını dengeleyeceği inancıyla Alaska'yı 1859'da Amerika Birleşik Devletleri'ne satmayı teklif eder, ABD 1867'de Alaska'yı Rus İmparatorluğu'ndan 7,2 milyon dolarlık bir bedelle satın alır. Putinin tarihten gelen ve Alaska’nın ABD ye satılmasından duyduğu rahatsızlık da vardır, Trump ise Alaska’nın sahibi biziz demek için Alaska’yı seçtiği söylenmektedir. Dünya keşfedilmemiş petrol rezervinin %13, doğal gaz rezervlerinin %30’unu barındırıyor. 1959 yılında ABD’nin 49. eyaleti olmuş, bu yüzden Alaska ABD için önemli.

Ayrıca zirvenin yapıldığı alanda çok sayıda F22 ve Apache helikopterlerinin konuşlandırılması da gözlerden kaçmadı. Bununla birlikte Putin’in karşı atak olarak, Rusça yerine İngilizce konuşarak sonraki görüşmeyi Moskova’da yapalım “Biz de sizi takip ediyoruz, dilinizi biliyoruz” şeklindeki çıkışıydı. Putin Rusya’nın dışında UCM’nin vermiş olduğu yakalama kararına Alaska’da ABD’nin yardımı ile bir nevi meydan okumuş oldu.

Rusya, kamuoyu önünde barış isteyen ve savaşı sonlandıran taraf olmak istiyor. Ukrayna dosyasını kapatarak dikkatini diğer bölgesel meselelere yöneltmek istiyor. Bu yüzden Zelensky’den ziyade ABD ile anlaşma imkanı aramak için zirveye katıldı. Üç yıldan fazla bir süredir devam eden savaşın bir görüşmeyle sonlandırılması ve tüm konularda anlaşma sağlanması beklenen bir gelişme değil. Zirve öncesi Kremlin ikinci görüşme için Trump'ı Rusya’ya davet etmiş, bu davet Putin tarafından İngilizce olarak tekrar dillendirilmişti.

Barış için, Rusya işgal ettiği topraklarda kalacak ve Ukrayna NATO ya girmeyecek. Ayrıca Rusya bölgede yaşayan Rusça konuşan vatandaşlarına karşı, Zelensky’nin Nazi edasında yaklaştığını, bu yüzden bölgeye girdiğine dair bir argüman da seslendirilmekte. 2014’te Kırım Rusya tarafından işgal edilmişti. Zelensky-Trump-Putin’in yapacak olduğu bir diğer barış görüşmesinin İstanbul da yapılması planlanıyor. Alaska’daki yapılan toplantı sembollerin etkisinde idi. Barış için somut adım İstanbul’da atılabilir.