SDG, Washington, Ankara ve Şam

Suriye devlet başkanı El Şara Suriye’de henüz tam anlamı ile lider konumuna özellikle Fırat’ın doğusunda konuşlanan SDG’ ye hâkim olamadı.

Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” sloganı ile PKK ‘yı bitirme hamlesi devam ederken, PKK ‘nın dış uzantıları olan PYD ve SDG’nin durumları her geçen gün sır perdesi arkasında şekilleniyor. Ankara bu konuda ciddi adımlar atılması karşılığında terörsüz Türkiye sürecini devam ettirmek istiyor. Öcalan’ın çağrısına hemen cevap vermeyen PKK ve Uzantıları, göstermelik silah bırakma mizanseni ortaya koysalar da Ankara bu konuda etraflı düşünmeye ve gardını almaya devam ediyor, alması da elzem tabi ki. Hal böyle iken Suriye içinde konuşlanan ve 10 Mart 2025’te Şara ile masaya oturan Mazlum Abdi, hala Suriye’nin şartlarına entegre olmuş değil. Silah bırakma şöyle dursun, tek bir askeri bile silahını bırakmış değil. Böyle bir yaklaşım Suriye’nin toprak bütünlüğüne, Devlet yapısı ve Bağımsızlığına uymuyor, dolayısı ile Suriye bu yüzden hala devlet formatında gelişimini dünya kamuoyuna yansıtamıyor. Ankara bu durumdan rahatsız, terörsüz Türkiye’nin oluşmasında bu yapıların sağlıklı ve barışa yönelik adım atmaları gerekli.

Suriye’deki SDG ve PYD ‘nin ülke bütünlüğü içinde kaybolması esas olsa da henüz bu gelişmeler yaşanmadı. Suriye ordusuna entegre olması beklenen SDG'nin hiçbir taahhüdünü yerine getirmemesi, hala silah bırakmaması bölgede tansiyonun yükselmesine neden oluyor.

Şam yönetimi bu gelişmeler ışığında toprak bütünlüğünü sağlamak ve devlet olma vasfını ortaya koymak için bazı operasyonları planladığı biliniyor. SDG'yi anlaşmaya uyması için belki de son şanslar veriliyor. Ama bununda bir sınırı var.

EL Şara’nın (AA ajansı haberine göre) “10 Mart Mutabakatında Suriye, SDG, ABD ve Türkiye mutabık kaldı. Suriye'nin kuzeydoğusunda aktif olan bu dört taraf bir konuda mutabık kaldıysa, bu iş olacaktır." Şeklinde beyanatları var. Özellikle Arap aşiretler bu konuda hassas ve tetikteler. Bu mutabakatın süresinin zamanla dolacağını düşünüyorum, Türkiye’de ilerleyen barış havasının eş zamanlı ve aynı şekilde öncelikle Suriye’de, sonrasında Kuzey Irak’ta oluşması bekleniyor. Türk halkının beklentisi de bu yönde, ayrıca SDG’nin Suriye devletinden bağımsız şekilde hareket ediyor olması da rahatsız edici bir durum. Ankara, Şam ve Washington aynı görüşte, mutabakata yan çizen SDG’ ye özellikle ABD’nin tırlar dolusu silah ve mühimmat yardımı yaptığını da unutmayalım.

Yakın zamanda Suriye'nin Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde yer alan en büyük aşiretlerden Beggara aşireti, terör örgütü PKK/ YPG' ye karşı mücadele başlattığını duyurması da gelişen olaylardan. Bu aşiret aynı zamanda başı çekerken, Suriye hükümetini destekleyen diğer aşiret ve kabilelerle de dayanışma içinde. Aşiretlerin burada Suriye devlet güçlerine destek vermesinin dışında tek başlarına savaş başlatmaları da çok istenen bir olay değil. Devletin çatısı altında birlikte hareket etmeleri önemli. El Şara, "Bu konuda iyimserim. Birkaç ay içinde bu dosya çözülecek. Suriye, topraklarının bir zerresinden bile vazgeçmeyecek. Devletin kanunları ve anayasası doğrultusunda herkesin hakkı korunacak." (AA) Şeklinde demeci yine bütünlük ve birlik açısından kıymetli.

Bölgede toplumsal yapının homojen olmaması nedeni ile iç savaş yaşanmadan operasyonun yapılması önem kazanıyor, örgüt karşıtı Arap aşiretlerin olaya destek vermesi de kaçınılmaz bir olay.

Suriye hükümetinin, SDG’yi yönelik askeri operasyon hazırlığı yaptığı öğrenilirken BAE merkezli The National’ın haberine göre; Suriye ordusunun Rakka ve Deyrizor'dan SDG'yi temizlemek için 50 bin asker sevk ettiğini yazdı. Suriye'de Esad’ın devrilmesinin ardından kurulan geçici hükümet ile terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG arasında varılan mutabakata göre SDG’yi bağlı silahlı unsurlar Suriye ordusuna entegre edilecekti. Ancak aradan geçen sürede terör örgütü mutabakat şartlarına uymadığı gibi üstüne ayrılıkçı girişimlerde bulunduğundan Suriye hükümeti artık bu sorunu çözmekte kararlı.

İngiliz basını; ABD ve Türkiye'nin SDG' ye Suriye ordusuna katılmaları için 30 gün süre tanıdı” ve Batı basını; ABD'li yetkililer, SDG'yi Suriye hükümetinin saldırması durumunda, uluslararası koalisyonun kendilerini koruyamayacağı konusunda uyardı” şeklinde haberler paylaşılıyor. SDG bünyesindeki 70 bin kişilik silahlı grupların yüzde 30'unu Arapların oluşturduğu, olası bir çatışmada Arap kökenli teröristlerin Suriye Ordusuna geçme ihtimalinin olduğu yorumları da yapılıyor. Barış için elzem olan SDG’nin silahsız entegre olması.