Ateşkesin anlamı ve İsrail-Hamas esir takası

İsrail-Hamas savaşında 465 gün geride kaldı ve gelinen nokta, ateşkes. 50 binin üzerinde çoluk, çocuk, bebek, yaşlı, sivil insan katledildi, soykırıma uygulandı.

Gazze de adeta yaşam durdu, taş taş üstünde kalmadı, camiler, hastaneler, okullar ve daha binlerce ev taş yığını haline döndü. Atılan bomba sayısının haddi hesabı yok ve şimdi masada anlaşalım deniliyor. Bu anlaşma ne kadar sağlıklı. İsrail Suriye deki Golan tepelerinden çekileceği yerde daha yerleşik tavır takınırken, yer altı zenginlikleri olağan üstü olan, 370 km denize kıyısı olan Gazze toprağından ben çekiliyorum, rehinelerimi verin demesi ne kadar güvenilir. Bu sağlıklı bir ateşkes mi? Yoksa anlaşma metni Hamas tarafına tam iletilmiyor mu? Katardaki görüşmelerin tutanakları açıklanmalı. İsrail’in tek odaklandığı konu rehineler. Hamas masada güçlü olmak istiyorsa rehinelerin takasın çok iyi planlanması gerekli.

UCM’in Netenyahu için çıkardığı yakalama kararına birçok ülke uygulayacağını açıkladı. ABD kararı tanımadığını ve ‘’UCM’yi biz Putin’i yakalasın diye kurduk diyen’’ Biden artık başkan değil. İngiltere, Fransa, Belçika, İrlanda, Kanada gibi birçok ülke yakalama kararını uyacaklarını söylediler. İsrail hükümeti blöf yapıyorlar kanaatinde idi ama iş ciddi. Bu yüzden içerde ve dışarda sıkışan bir İsrail, kamuoyu desteği azalan, vatandaşları gittikleri ülkelerde tutuklanan, adeta serbest dolaşım hakkını kaybeden bir soykırımcı İsrail var. Bu yüzden ateşkesi en fazla içten içe isteyen İsrail oldu bence. İç siyasetteki aşırı baskı, kabinedeki çatlak sesler, rehineler sorununun tüm girişimlere rağmen çözülememesi ve sıkışıp kalan sallantıdaki Netenyahu kabinesi. Trump ’tan hükümette kalma sözü almaya çalışıyorlar, bir ışık alıp alamadıkları belli değil. 7 Ekim öncesinden başlamış olan ve ‘’hükümet İstifa’’ sesleri ile Telaviv sokaklarını inleten yüzbinler, her cumartesi rutin olarak toplanıyorlar. Rehineler konusu sokağın en güçlü silahı olmuş durumda ve Hamasın elinden alabilmiş değiller. Bu yüzden ateşkese İsrail yanaşmak zorunda kaldı ve bunu dünya kamuoyuna isteksizlermiş gibi, bir yapıda servis ediyorlar.

Netenyahu’nun üzerinde rehinelerin yakınlarının baskısının dozu giderek de artmış durumda. Ayrıca Trump’ın başkan olduğu gün bir şova ihtiyacı var çünkü Ukrayna-Rusya ve İsrail-Hamas savaşını bitirme vaadi ile geliyor. Geçici de olsa ateşkesin Trump’ın eseri gibi gözükmesi için İsrail’de yoğun bir çaba var. 19 Ocak 2025 de başlayacak olması bundan. Ateşkesin nasıl işleyeceği konusunda kararlara baktığımızda, Hamasın ve Gazze şeridinin son durumlarını net olarak ortaya koyan açıklama çok inandırıcı değil. Ateşkesin garantör devleti kim, İsrail ateşkesi bozduğunda ona dur diyecek olan Trump mı yoksa Pentagon mu olacak.

Birçok soru muallakta. Rehineleri aldıktan sonra ki süreçte İsrail’in Gazze’den tam çekileceği garantisi nasıl işleyecek? gibi birçok soru cevapsız.

Biden’ın soykırım suçlusu dış işleri bakanı Blinken’ın son basın toplantısında ‘’Hamas’ı masaya Erdoğan getirdi’’ söylemi de ilginç. İsrail Hamas’ı bitiremedi ve Gazze’yi elde edemedi, Rehinleri kurtaramadı, bölgede İsrail’e tehdit (İran) devlet kalmadı. İsrail neyi kazandı. Bu hızlı değişim sürecinin altında (Ateşkes için) diplomatik bir yanılgı aramak normal. Anlaşmaya İsrail ne kadar sadık kalacak? Dünya kamuoyundan çekinmeyen İsrail Gazze’yi nasıl terk edecek? Sadece rehineleri kurtarmak için yapılan göstermelik bir ateşkes olabilir ve buna Türkiye’yi de dahil ediyorlar.