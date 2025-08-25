Zengezur Koridoru ve ABD

Trump başkanlığı döneminde, etik değerleri bir kenara bırakan sadece kendisini düşünen bir potansiyel içine girdi.

Özellikle kazan kazan protokolü tek taraflı olarak, ABD’nin tarafında yer alma şekline dönüşmeye başladı. Önce AB ülkelerinde, sonrasında Ortadoğu ülkelerinde şimdi de Kafkaslarda aynı planı oynamaya çalışıyor. Gazze ise şimdilik rafa kalkmış durumda, eninde sonunda dünya kamuoyunu ikna ederse Gazze şeridini ikinci bir havai yapma iddiasını da tekrar ortaya koyacaktır.

Putin’i Biden yönetimi Kazakistan da halk ayaklanması planlayarak vurmaya çalışmıştı, Kazakistan devlet başkanı Tokai Putin’le anlaşma yaparak Rusya’nın güney sınır komşusu olan Kazakistan’daki ayaklanmaları Rus askerleri ile önlemeye başarmıştı. ABD ve İngiliz aklı durmadı, bu sefer Ukrayna’yı sahaya sürdüler. NATO ya alma bahanesi ile Zelensky’i yönlendirerek Rusya’nın batı sınırı olan bölgeye (Putin için kırmızıçizgi) ayar vermeye çalıştılar. NATO sınırı bir nevi ABD’nin sınırı ve orada kuracağı üsler demekti. Rusya bu resti gördü ve Ukrayna’nın doğu kısmındaki Zaporijya, Harkov, Luhansk, Donetsk gibi toprakları işgal etti. Buda yetmiyormuşçasına barış masasına oturmaya nazlanan bir Putin görüntüsü veriyor. Trump iki ülke arasındaki savaşı barışa götürmek için hayli çaba sarf ediyor, Alaska da Putin ile buluşma bunun son örneği.

Rusya, barışa doğru uzanan yolda isteksiz ve tek taraflı olarak ağır isteklerde bulunuyor. İstekleri; İşgal ettiği topraklardan çıkmayacak, Ukrayna NATO ya üye olmayacak. Sonunda bir şekilde barış gerçekleşecek, olan Zelensky liderliğindeki Ukrayna’ya olmuş olacak. Toprak kayıpları ile birlikte nitelikli toprak altı varlıklarını ABD’nin el koyması ile sonlanan bir durumu yaşayacaklar görünüyor. Kaybeden Ukrayna, kaybederek kazanan Rusya oldu.

Kafkasya’da ABD yeni plan ve oyun peşinde. Oyunun parçası ZENGEZUR koridoru. Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Türkiye gibi bölgenin dinamik ülkelerini etkileyen bir planla ortaya çıktı. Ermenistan başkanı Paşinyan ile Azerbaycan başkanı Aliyev’i barış masasına getirerek, kazanan yine ABD, 99 yıllığına koridoru sahiplendi.

Zengezur Koridoru, Azerbaycan'dan başlayarak Ermenistan üzerinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne giden 43 kilometrelik bir yol. Hazar Denizi'nin kıyısı olan ülkelerinde bir yerde ticaret yolu olacak. Avrupa pazarına ulaşımın buradan oluşacak olması sonrasında ABD öncülüğünde imzalanan bu anlaşma Kafkasya ve Orta Asya'nın dengelerini değiştirme potansiyeline sahip olabilir. Ayrıca Çin menşeli ve AB ye ulaşması beklenen malların da güvenli bir şekilde yolu takip etmeleri ön görülmekte.

Rusya ile Azerbaycan arsında üstü kapalı bir restleşme ve gerilim vardı. Azeri oligarkların ters kelepçe ile Rusya’da yakalanması aynı işlemlerin bir versiyonunun Bakü’de gerçekleşmesi. Bu gelişmeler Rus ve Azeri tarafında soğuk rüzgârlar estirmişti. Bakü Rusya ile arasını tam açmadan yüzünü batıya çevirmek için Zengezur koridorunu kullanmak istedi.

Paşinyan da yüzünü batıya çeviren bir başkan, özellikle Putin’in Ermeni topraklarına ayak basması ile UCM’nin yakalama emrini bizzat Paşinyan meclisten geçirmişti. Onlarda Zengezur koridorunu bu manada kullanmak istiyorlardı.

Bakü'nün Ermenistan toprakları üzerinden Nahcivan'a, oradan da Türkiye'ye bağlanacağı bu koridor, Türkiye’nin bölgede etkisini artıracak, ayrıca ticaret ve enerji üssü olma yolunda önünü açabilecek bir proje. Azerbaycan, Ermenistan ve Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin bir nevi açılımı bu koridorla sağlanacak.

ABD’nin buraya sahiplenmesi Putin tarafından hoş karşılanmadı. ABD’nin varlığı rahatsız edici gibi. Bu yüzden İran ve Rusya bölgede nüfuz kaybı yaşayabilir. ABD'nin buraya yerleşmesi, Rusya'nın geleneksel 'Kafkasya hamiliğinden' uzaklaşmasına da yol açacaktır.