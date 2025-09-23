"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2025 SALI - YIL: 56

Sel gitti izi kaldı

Faruk ÇAKIR
23 Eylül 2025, Salı
Rize’nin bazı ilçeleri başta olmak üzere Karadeniz bölgesi yine sele teslim oldu. 20 Eylül 2025 gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden yağmur neticesinde dereler taştı, yollar koptu ve bazı köprüler yıkıldı.

Tabiî ki Karadeniz bölgesi umumî anlamda böyle sellere ve dere taşkınlarına maruz kalan bir bölge. Her sene küçüklü büyüklü seller, dere taşkınları yaşanıyor. Dolayısı ile “Her yerde olduğu gibi bizde de böyle hadiselerin olması normaldir” demek de mümkün. Fakat esas mesele her sene yaşanan bu sellere ve dere taşkınlarına karşı gereken tedbirlerin alınıp alınmadığıdır. Elbette “Alınıyor” diyen de vardır, ama ortada büyük ihmaler yaşandığı da bir gerçek.

Köyde bulunduğumz bazı dönemlerde bu sellere ve dere taşkınlıklarına bizzat şahit olmuş ve hatta yolda kaldığımız da olmuştur. Sonrasında bu yollar açılmış olsa da gerekli tedbirlerin tam olarak ve erkenden alındığı söylemek kolay değil. Cumartesi günü sabah saatlerde sosyal medyada paylaşılan video ve fotoğraflar bölgede yaşanan selin büyüklüğünü ve tehlikeyi bir defa daha gözler önüne sermiş oldu. Videoları izleyenler, “Bölgedeki köprüler eskisi gibi kavisli olarak yapılamaz mı?” diye soruyor. 

Esasında son zamanlardaki seller köprülerin eski taş köprüler gibi kavisli (ortası yüksek) şekilde yapılması kararını aldırdı, ama mevcutta yüzlerce düz köprü var. Tamamının yenilenmesi büyük bir malî yük getirir. En azından yeni yapılan köprülerin daha dikkatli planlanmasında fayda var.

“Bu ve benzeri afetlerde, sellerden, dere taşkınlarından ders alınıyor mu?” sorusu sadece bu günün sorusu değil. Yılardan bu yana benzer hadiseler yaşandığına göre mesela köprülerin daha uygun projelendirilmesi kararı niçin 40 ya da 50 yıl önce alınmadı? Bu da gösteriyor ki sellerden ve afetlerden gerekli dersleri çıkarmakta yavaş kalıyoruz.

Bu defaki taşkınlar daha çok Fındıklı’daki Fırtına Vadisi’nde yaşanmış gibi duruyor. Senoz Vadisi’nde de bir iki yerde istinat duvarlarının çöktüğü videolara yansıdı. Mutlaka ehli olanlar daha iyi bilir, ancak çöken istinat duvarlarının projelendirilmesinde ve yapımında hatalar olduğu akla geliyor. Meselâ, Çayeli ilçesi Madenli Beldesi’nde derenin akışına engel olan bir mani görünmüyor. Buna rağmen oradaki istinat duvarının çökmesi ve yıkılması dikkat çekici. Aynı şekilde Buzlupınar ve Kaptanpaşa köyleri arasındaki yolda çökme meydana gelmesi aynı yerdeki istinat duvarındaki hataya bağlanabilir. Taşan dere, istinat duvarının altını oymuş ve duvar yıkılmadığı halde yol çökmüş... Tabiî ki yol yapımında hata olup olmadığını ehil olanlar bilir, ama akla bu sorular geliyor.

Seller ve dere taşkınlıkları Karadeniz gibi çok yağış alan yerlerde her zaman olabilir. Önemli olan buna karşı tedbirleri çok erkenden almak. Bunu yapamadığımız için sel gitse de her zaman için izi (kumu) kalıyor vesselâm.

Okunma Sayısı: 281
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zulümlere sessiz kalmayalım

    Fransa da Filistin Devleti'ni resmen tanıdı - Filistin: Tarihi ve cesur bir karar

    Avrupa Havalimanlarındaki aksaklıkla ilgili açıklama: Fidye yazılımı sebep oldu

    ABD-California'da 4,3 büyüklüğünde deprem - Tsunami uyarısı yapıldı

    Gazze’de 680 bin kişinin öldürülmüş olabileceği iddiası dikkate alınmalı!

    BM ilkeleri daha önce hiç olmadığı kadar saldırı altında!

    İtalya'da Gazze için genel grev: "Nehirden denize hür Filistin", "Hepimiz antisiyonistiz", ''Siyonist terörist devlet İsrail"

    Fransa'da 21 belediyede Filistin bayrağı asıldı

    Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

    ABD vize engeli koymuştu - BM'deki Filistin Konferansı'na Filistinliler katılamayacak!

    Vergi yükü dar gelirlinin sırtında

    Emekliler sefaletle baş başa bırakıldı

    Slovenya: Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri destekliyoruz; memnuniyet duyuyoruz

    Maduro'nun YouTube hesabı kapatıldı

    17 kişi askeri helikopterlerle tahliye edildi

    Özgür Özel yeniden genel başkan

    Konya-Kulu'da 4 büyüklüğünde deprem

    Küresel Sumud Filosu'nun üzerinde çok sayıda dron gözüktü

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Zulümlere sessiz kalmayalım
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.