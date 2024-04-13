Solingen yangını ve AfD Partisi

Almanya için Alternatif Partisi (Alternative für Deutschland, AfD), aşırı sağcı ve Avrupa Birliğine direnç gösteren siyasi bir partidir. Almanya’da göçe karşı çıkmasıyla tanınır ve ideolojisi tersine göçü savunmaktır.

Parti yakın zamanda politika değişikliği yapmak zorunda kaldı. Bastırdıkları ilanlarında “Çok iyi uyum sağlamış göçmen kökenli yurttaşlar hoş gelmiştir” ifadelerini kullanmaya başladılar. Berlin’de yaptıkları toplantıda, Alman vatandaşlıkları olsa bile milyonlarca yabancı ve göçmen kökenliyi ‘tersine göç’ yoluyla sınır dışı etme ve bir Afrika ülkesine sürgün etme planları yaptıkları basına sızmıştı.

AfD’li Milletvekili Rene Springer, “Biz yabancıları ülkelerine geri göndereceğiz, bu verdiğimiz bir sözdür”, Roger Beckamp, “Konut piyasasının rahatlaması için bizim ‘tersine göçe’ ihtiyacımız var”, Sebastian Münzenmaier, “Çözüm ‘tersine göçtür, hem de milyonların’’ diyerek, parti politikalarını savunmuşlardı. Bu söylemler sonrası, ülke genelinde yapılan protestoların ardından oylarında ciddi düşüşlerin yaşanması sonrasında ‘U’ dönüşü yapmak zorunda kaldılar.

Almanya genelinde dağıtılan el ilanlarında “AfD, göçmen kökenli olan veya olmayan Alman vatandaşları arasında ayrım yapmaz. Tüm Almanlar halkımızın bir parçasıdır. Çok iyi uyum sağlamış göçmen kökenli yurttaşlar hoş gelmiştir. AfD onların da çıkarlarını savunan politika yapmaktadır” açıklaması geldi.

Başbakan Scholz ise, Almanya’da yaşayan milyonlarca göçmen kökenliyi sınır dışı etme (Tersine Göç-Remigration), ya da bir Afrika ülkesine sürgün etme planlarını kınarken, hükümetinin, Demokrat Almanların ve aynı zamanda göçmen kökenlilerin yanında olduklarını söyledi.

CDU Genel Başkanı Friedrich Merz ise, hükümetin düzensiz göç konusunda kararsız bir tutum sergilemesini, Almanya’da sığınma başvuruları kabul edilmeyen 200 binden fazla kişinin hâlâ sınır dışı edilmediğini, bu yüzden “Böyle bir sığınmacı politikası olamaz” şeklinde değerlendirdi.

Almanya’da bu tarz sorumsuzca açıklama yapan politikacıların bu çıkışları sonrasında, Solingen benzeri olayların fitili yeniden ateşlendi. Yine Solingen kentinde 4 Mart 2024 Pazartesi gecesi çıkan ve dört kişilik bir ailenin vefat etmesine neden olan yangınla ilgili soru işaretleri büyüyor. Masum olan 4 kişilik bir ailenin yangın çıkartılarak, evlerinin kundaklanması çok korkunç bir olay. Bu olayın son olmayacağı korkusu, tüm yabancıları ve göçmenleri sarmış durumda. Federal devletin koruma kalkanını üzerlerinde hissetmek istiyorlar. Savcılığın, yangının çıktığı merdiven boşluğunda yangını hızlandıran ve yayılmasını sağlayan madde bulunduğunu açıklaması, yangının kundaklama olduğunu belirten geçici bilirkişi raporu, önemli. Ayrıca olayın üzerinden 48 saat geçmemiş olmasına rağmen, apar topar “yabancı düşmanlığından kaynaklandığına dair bulgu yok” şeklindeki açıklaması, olayın vehametini göstermekte. Savcılığın bu açıklamasına Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tepkili. 27 ve 28 yaşındaki anne-baba, 3 yaşındaki çocukları ve 5 aylık bebeklerinin Bulgaristan vatandaşı Müslüman bir aile olmalarının altını çizerek, “Wuppertal Başsavcılığının olaydan hemen iki gün sonra yabancı düşmanlığı izine rastlanmadı’’ açıklamasına tepki gösterdi.

Anlaşılan o ki, sadece Almanya da değil, AB ülkelerinin tamamında düzensiz göçlere ve göçmenlere karşı bir nefret gelişmekte. Bu nefreti aşırı sağcı partiler körüklemekte. Bu tür münferit olaylar umarız artmaz. Fakat görünen o ki, düzensiz göçmenlere karşı AB ülkelerinde aşırı sağcı partiler, bu sorunu ısıtmaya devam edecekler.