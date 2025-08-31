Mahsun: Büyücüye karşı

Kitap Köşesi

Mahsun’un “Büyücüye karşı” isimli 9. kitabını babama okudum. 9. kitaptan şunu öğrendim: “Tanımadığımız insanlara karşı çok dikkatli olmalı ve hemen güvenmemeliyiz.”

Karşılık beklemeden iyilik etmek

Kitapta, Mahsun’a ihtiyaç anında karşılık beklemeden yardım eden Yusuf Amca vardı. Mahsun yoldan geldiğinde ona çorba koymuştu, yatacak oda vermişti, Mahsun’un kaçırıldığını anlayınca izleri takip etmiş ve kılıcını vererek kurtulmasını sağlamıştı. Babamla Yusuf Amca’nın yaptığı iyilikleri konuştuk. Hayatımızda bize karşılıksız yardım eden insanları düşündük. “Zor durumda kaldığında ilk kimlerden yardım istersin?” diye sordu babam. Aklıma en sevdiğim insanlar geldi. Annem, babam, kardeşlerim, nenelerim, dedelerim, teyzelerim, amcam, dayım, Risale-i Nur dairesindeki tüm büyüklerim aklıma ilk gelenlerdi. Bu saydığım kişilerin güvenilir olduğunu teyit etti babam.

İkram kabul etmek

Kitapta, Mahsun büyücünün yemek ikramını kabul etmişti. Yemekten sonra uykusu gelmiş ve kendini kötü bir yerde bulmuştu. Bu hadise üzerine düşündük. Özellikle tanımadığımız insanların ikramını kabul etmememiz gerektiği sonucuna vardık. Çünkü herkes maalesef güvenilir değil. Tuzak kurmak, aldatmak için bazı insanlar yalan söyleyebiliyor. Geçen sene ailemle birlikte Miniatürk adlı çok güzel bir yere gitmiştik. Annem defalarca uyarmasına rağmen büyüklerimin elini bırakıp kısa süreliğine kaybolmuştum. Kaybolduğumda tanımadığım insanların söylediklerine inanmamam gerektiğini hatırlamıştım. Çünkü bazı kötü niyetli insanlar iyi gibi görünüp beni kandırabilirlerdi.

Ya Allah! Bismillah

Kitapta, Mahsun canavarları “Ya Allah! Bismillah! diyerek yenmişti. Birinci Söz’deki “Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.” cümleleri aklıma geldi. Besmeleyle başlayan işlerin çok daha kolay ve bereketli olduğunu düşündük. Ödev, ibadet, sınav, kitap okuma gibi hayırlı faaliyetlerde besmeleyle başlamanın çok önemli olduğu sonucuna vardık. Siz de günlük hayatınızda besmeleyi söylüyor musunuz can kardeşlerim? Bir başka makalede görüşmek duasıyla. Allaha emanet olunuz.