"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Mahsun: Büyücüye karşı

Elifnur ÇALIK
31 Ağustos 2025, Pazar
Kitap Köşesi

Mahsun’un “Büyücüye karşı” isimli 9. kitabını babama okudum. 9. kitaptan şunu öğrendim: “Tanımadığımız insanlara karşı çok dikkatli olmalı ve hemen güvenmemeliyiz.”

Karşılık beklemeden iyilik etmek

Kitapta, Mahsun’a ihtiyaç anında karşılık beklemeden yardım eden Yusuf Amca vardı. Mahsun yoldan geldiğinde ona çorba koymuştu, yatacak oda vermişti, Mahsun’un kaçırıldığını anlayınca izleri takip etmiş ve kılıcını vererek kurtulmasını sağlamıştı. Babamla Yusuf Amca’nın yaptığı iyilikleri konuştuk. Hayatımızda bize karşılıksız yardım eden insanları düşündük. “Zor durumda kaldığında ilk kimlerden yardım istersin?” diye sordu babam. Aklıma en sevdiğim insanlar geldi. Annem, babam, kardeşlerim, nenelerim, dedelerim, teyzelerim, amcam, dayım, Risale-i Nur dairesindeki tüm büyüklerim aklıma ilk gelenlerdi. Bu saydığım kişilerin güvenilir olduğunu teyit etti babam. 

İkram kabul etmek

Kitapta, Mahsun büyücünün yemek ikramını kabul etmişti. Yemekten sonra uykusu gelmiş ve kendini kötü bir yerde bulmuştu. Bu hadise üzerine düşündük. Özellikle tanımadığımız insanların ikramını kabul etmememiz gerektiği sonucuna vardık. Çünkü herkes maalesef güvenilir değil. Tuzak kurmak, aldatmak için bazı insanlar yalan söyleyebiliyor. Geçen sene ailemle birlikte Miniatürk adlı çok güzel bir yere gitmiştik. Annem defalarca uyarmasına rağmen büyüklerimin elini bırakıp kısa süreliğine kaybolmuştum. Kaybolduğumda tanımadığım insanların söylediklerine inanmamam gerektiğini hatırlamıştım. Çünkü bazı kötü niyetli insanlar iyi gibi görünüp beni kandırabilirlerdi.

Ya Allah! Bismillah

Kitapta, Mahsun canavarları “Ya Allah! Bismillah! diyerek yenmişti. Birinci Söz’deki “Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.” cümleleri aklıma geldi. Besmeleyle başlayan işlerin çok daha kolay ve bereketli olduğunu düşündük. Ödev, ibadet, sınav, kitap okuma gibi hayırlı faaliyetlerde besmeleyle başlamanın çok önemli olduğu sonucuna vardık. Siz de günlük hayatınızda besmeleyi söylüyor musunuz can kardeşlerim? Bir başka makalede görüşmek duasıyla. Allaha emanet olunuz.

Okunma Sayısı: 149
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kokulu kırtasiye ürünlerine dikkat

    Kuraklık büyük tehdit

    Binlerce aktivist yer alacak - Küresel Sumud Filosu: Daha güçlü bir duruşla Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkacağız

    İsrail'in kıtlık ve aç bırakma zulmu altındaki Gazze'de 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan şehit oldu

    64 metre ve üzeri deniz araçları Osmangazi Köprüsü'nün altından geçemeyecek

    YKS'de ''ilk 1000'' hangi bölümleri tercih etti?

    Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi başladı

    Ukraynalı eski siyasetçi Andriy Parubiy suikast sonucu öldürüldü

    Denizli'de orman yangını

    Mahmud Abbas ve yaklaşık 80 Filistinli yetkilinin vizesi iptal edildi

    Japonya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

    Gazze kentini işgal etme planı artan şiddetiyle devam ediyor

    Küresel Kararlılık Filosu yarın yola çıkıyor

    Yapay zekâ siber saldırıları artırıyor

    Kuraklık had safhada

    Avrupa’da orman yangınları rekor kırdı

    Adını yazabilen üniversiteli oldu

    DP’den komisyona eleştiri: Sapla saman karıştı

    Düzce’de manevî yatırım haftası

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kuraklık büyük tehdit
    Genel

    Kokulu kırtasiye ürünlerine dikkat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.