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22 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

1 milyar 600 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

22 Mayıs 2021, Cumartesi 16:17
Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 600 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Türkiye 27 milyon 730 bin 841 doz aşı ile 9. sırada yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 466 milyon 700 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 281 milyon 600 bin ile ABD, 187 milyon 890 bin ile Hindistan, 59 milyon 180 bin ile İngiltere, 56 milyon 540 bin ile Brezilya, 44 milyon 390 bin ile Almanya, 31 milyon 540 bin ile Fransa, 29 milyon 970 bin ile İtalya, 27 milyon 730 bin ile Türkiye, 25 milyon 470 bin ile Rusya, 24 milyon 990 bin ile Meksika, 24 milyon 430 bin ile Endonezya ve 23 milyon 960 bin ile İspanya izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 134,39 oldu.

Bu ülkeyi 122,90 ile San Marino, 121,91 doz ile İsrail, 120,76 ile BAE, 102,76 ile Malta, 90,81 ile Bahreyn, 90,35 ile Şili, 87,17 ile İngiltere, 84,35 ile Maldivler, 84,20 ile ABD, 80,59 ile Macaristan, 77,98 ile Moğolistan, 77,53 ile Katar, 73,04 ile Monako ve 72,91 ile Uruguay takip etti.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 27 milyon 730 bin 841 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 32,85 oldu. 15 milyon 861 bin 484 kişiye ilk doz, 11 milyon 869 bin 357 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

AA

Etiketler: Kovid-19 aşısı
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