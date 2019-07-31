2018'de 12 binden fazla çocuk savaş mağduru oldu

Dünya genelindeki çatışma bölgelerinde geçtiğimiz yıl 12 binden fazla çocuk öldürüldü ya da yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunulan raporda ölüm ve yaralanmalarda listenin başında Afganistan, Filistin, Suriye ve Yemen bulunuyor. BM raportörleri tarafından onaylanan çocuklara karşı işlenen ağır ihlal sayısı çocuk askerler, cinsel şiddet, kaçırma, okul ve hastane saldırıları gözönüne alındığında 24 bini aşıyor. Kamuoyuyla paylaşılmayan fakat AP ve Reuters'in ulaştığı rapora göre Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin saldırıları Yemen'de geçen yıl 729 çocuğun hayatını kaybetmesine ya da yaralanmasına yol açtı. Genel Sekreter Antonio Guterres bu sayının geçen sene Yemen'de kayıtlara geçen çocuk ölümü ve yaralanmalarının yarısına yakın olduğunu belirterek koalisyonun üst üste üçüncü yılda da kara listede kaldığını belirtti. Guterress ayrıca ağırlıklı olarak İsrail güçleri tarafından öldürülen ya da yaralanan Filistinli çocuk sayısının da geçen yıl 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını kaydetti ancak İsrail kara listeye alınmadı. Euronews Türkçe

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