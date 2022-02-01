2022'nin ilk ayında 12 gazeteci öldürüldü

Cenevre merkezli Basın Amblem Kampanyası (PEC), geçen ay dünya genelinde 12 gazetecinin öldürüldüğünü bildirdi.

Dünya genelinde gazetecilerin yasal hakları ve güvenliğini sağlamak için çalışan PEC'ten yapılan yazılı açıklamada, 2022'nin ilk ayında "rekor sayıda gazeteci öldürülmesinin şok edici" olduğu vurgulandı. PEC, öldürülen gazetecilerin yaslı aileleri için adaletin sağlanması ve yeteri kadar tazminat ödenmesi çağrısında bulundu. PEC Genel Sekreteri Blaise Lempen, Meksika'dan 4, Haiti, Honduras ve Pakistan'dan ikişer, Kazakistan ve Myanmar'dan bir gazetecinin cinayete kurban gittiğini kaydetti. PEC verilerine göre, 2021'de 29 ülkeden 79 gazeteci öldürülmüştü. Afganistan'da 12, Meksika'da 10, Pakistan'da 7, Hindistan'da 6, Filipinler'de 4 gazeteci çeşitli saldırılarda ölmüştü. AA

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