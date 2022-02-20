40 binden fazla sivil Ukrayna'nın doğusundan tahliye edildi

Ukrayna'nın doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerden Rusya'ya giden sivillerin sayısının 40 bini geçtiği açıklandı.

Rusya ile Ukrayna arasında gerginlik artarken, tek yanlı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yaşayan siviller ülkeyi terk ediyor. Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Çupriyan, Ukrayna'dan şimdiye kadar 40 binden fazla sivilin ülkeye geldiğini ve bunların Rostov bölgesinde barınaklara yerleştirildiğini duyurdu. Çupriyan geçici barınaklara yerleştirilen sivillere sıcak yemek verildiğini ve ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Yaklaşık bin sivilin de Voronezh bölgesine yerleştirildiği kaydedildi. Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki ayrılıkçı yönetimler, 17 Şubat'ta Kiev'in artan topçu saldırılarını gerekçe göstererek cuma günü bölgede yaşayan sivillerin tahliyesine karar verdi. Rusya yanlısı ayrılıkçı Luhansk bölgesi yöneticileri ayrıca Ukrayna ordusunun saldırısında 2 sivilin öldüğünü ve 5 binanın zarar gördüğünü duyurdu. Euronews Türkçe

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