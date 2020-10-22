AB’den Arakanlı Müslüman mültecilere 96 milyon avro destek

Avrupa Birliği (AB), Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere "acil insani destek" sağlamak amacıyla 2020'de 96 milyon avro kaynak aktarıldığını bildirdi.

AB Komisyonu, Arakanlı Müslüman mülteciler için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), AB, ABD ve İngiltere'nin iş birliğinde uluslararası donörler konferansı gerçekleştirildiğini belirtti. Açıklamada, AB'nin Arakanlı Müslüman mültecilere 2020'de 96 milyon avroluk insani yardım ve kalkınma desteği sağladığına işaret edildi. Mültecilere ve ev sahibi topluluklara sağlık, beslenme gibi alanlarda kullanılmak üzere 51,5 milyon avro insani yarım yapıldığı kaydedilen açıklamada, eğitim, sağlık ve beslenme alanlarında 39 milyon avro kalkınma desteği verildiği, bölgede istikrarı sağlamaya yönelik ise 5,5 milyon avro kaynak ayrıldığı ifade edildi. AA

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