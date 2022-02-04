AB Komisyon Başkanı'ndan Rusya'ya uyarı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya karşı askeri bir saldırıda bulunması halinde Rusya'nın "ağır sonuçlarla" ve "büyük maliyetlerle" karşılaşacağını söyledi.

Euronews'e mülakat veren von der Leyen diplomasiden asla vazgeçilmemesi gerektiğini vurguladı ama en kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde AB'nin Moskova'ya karşı "sağlam" ve "çok kapsayıcı" yaptırım paketi hazırladığını belirtti.

Paketin şu an için ekonomi ve finans sektörünü hedef aldığını belirten von der Leyen "Bu Rusya'nın Avrupa Birliği'ndeki finansal piyasalara erişimini sınırlandıracak ve Rusya'nın tedariği oldukça zor olan ürünlere ve teknolojilere ulaşımını da kısıtlayacak" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın fosil yakıt kaynakları ihracatına dayanan tek yönlü ekonomisi olduğunu hatırlatan von der Leyen Rusya için bu ürünler ve sermayenin hayati önemde olduğunu belirterek "O nedenle krizin ateşini düşürmek Rusya'nın çıkarına olacaktır" dedi.