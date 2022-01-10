"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

AB, nükleer santrallere 500 milyar euroluk yatırım öngörüyor

10 Ocak 2022, Pazartesi 13:36
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, AB'nin 2050 yılına kadar iklime zarar vermeyen bir kıtaya dönüşme hedefini yakalamak için nükleer enerjinin gerekli olduğunu ifade etti.

Avrupa'da elektrik talebinin gelecek 30 yılda iki kat artacağına işaret eden Breton, karbonsuz elektrik üretimini yükseltmenin önemli olduğunu anlattı.

Breton, karbonsuz elektrik üretim kapasitesini artırmak için nükleer ve yenilenebilir enerji alanında önemli yatırımlar yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Nükleerin, enerji dönüşümünde önemli rol oynadığını ve bunun AB'nin sürdürülebilir yatırım sınıflandırılmasından dışlanamayacağını ifade eden Breton, "AB'nin yeşil yatırım sınıflandırması uygun koşullu sermayeye erişimi sağlamak üzere tasarlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Breton, AB'de üretilen elektriğin yüzde 26’sının nükleer kaynaklı olduğuna dikkati çekti.

Avrupa'da gelecek yıllarda bazı eskiyen nükleer santrallerin kapanacağını anımsatan Breton, "Sıfır emisyon hedefini yakalamak için devasa yatırımların seferber edilmesi gerekir. Sadece mevcut nükleer santraller için 2030'a kadar 50 milyar euro, yeni nesil nükleer santraller için ise 2050'ye kadar 500 milyar euroluk yatırım gerekecek. Bu, nükleere yılda yaklaşık 20 milyar euroluk yatırım anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: AB, nükleer santral, yatırım
Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Euro Bölgesi'nde işsizlik azaldı

    AB, nükleer santrallere 500 milyar euroluk yatırım öngörüyor

    ABD-Rusya arasındaki güvenlik görüşmeleri başladı

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

    TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

    Dolar kurunda son durum ne?

    Kazakistan’daki olaylarda 8 bine yakın kişi gözaltına alındı

    Hukukta gerekli adımlar atılsın ekonomik problemler çözülür

    Özgür basın ağır baskı altında

    Hâkim ve savcı tartışması bitmiyor

    Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı beraberlikle sonuçlandı

    CHS, OHAL’de dayatıldı

    Bu hukuksuzluklarla mı?

    Almatı kıyamet filmlerinden çıkmış gibi

    Ticari, bakımını yaptır!

    Yalan haberler nasıl anlaşılır?

    Akçakale Şehitleri dualarla ebediyete uğurlandı

    Son 24 saatte 61727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi vefat etti

    Yüzde 57: Erken seçim yapılsın

    Bir numaralı sorun Beştepe’dekiler

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Korona tiyatrosunda son perde…
    Süleyman KÖSMENE

    Şeytan Cennete nasıl girdi?
    Genel

    Manisa’da uhuvvet coşkusu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Said ZEKİ

    Metaverse’den Âlem-i Misale-1
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fildişi Sahili’nden…
    TALHA FIRAT

    Hukukta gerekli adımlar atılsın ekonomik problemler çözülür
    Yeni Asya'dan Size

    e-gazetede yeni kampanya: 12 ay abone olana Risale-i Nur’un Medyadaki Dili hediye
    Ali FERŞADOĞLU

    Mamehuran hırsızlarını tevbekâr eden sır
    Risale-i Nur'dan

    Şükür, nimetin lezzetini arttırır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.