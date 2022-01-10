AB, nükleer santrallere 500 milyar euroluk yatırım öngörüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, AB'nin 2050 yılına kadar iklime zarar vermeyen bir kıtaya dönüşme hedefini yakalamak için nükleer enerjinin gerekli olduğunu ifade etti.

Avrupa'da elektrik talebinin gelecek 30 yılda iki kat artacağına işaret eden Breton, karbonsuz elektrik üretimini yükseltmenin önemli olduğunu anlattı. Breton, karbonsuz elektrik üretim kapasitesini artırmak için nükleer ve yenilenebilir enerji alanında önemli yatırımlar yapılması gerektiğine dikkati çekti. Nükleerin, enerji dönüşümünde önemli rol oynadığını ve bunun AB'nin sürdürülebilir yatırım sınıflandırılmasından dışlanamayacağını ifade eden Breton, "AB'nin yeşil yatırım sınıflandırması uygun koşullu sermayeye erişimi sağlamak üzere tasarlandı." değerlendirmesinde bulundu. Breton, AB'de üretilen elektriğin yüzde 26’sının nükleer kaynaklı olduğuna dikkati çekti. Avrupa'da gelecek yıllarda bazı eskiyen nükleer santrallerin kapanacağını anımsatan Breton, "Sıfır emisyon hedefini yakalamak için devasa yatırımların seferber edilmesi gerekir. Sadece mevcut nükleer santraller için 2030'a kadar 50 milyar euro, yeni nesil nükleer santraller için ise 2050'ye kadar 500 milyar euroluk yatırım gerekecek. Bu, nükleere yılda yaklaşık 20 milyar euroluk yatırım anlamına geliyor." ifadelerini kullandı. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 192

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.