AB savunma bakanları Berlin'de toplandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelen Avrupa Birliği savunma bakanları, mart ayından bu yana ilk defa bugün yüz yüze toplandı.

Zirveye Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Komisyonu'nun iç işlerinden sorumlu üyesi Thierry Breton, Avrupa Komisyonu'nun dijital işlerden sorumlu üyesi Margrethe Vestager de katılıyor. Dış politika ve güvenlik tartışılacak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katılacağı toplantı kasım ayında Brüksel'de yapılacak AB Savunma Bakanları Zirvesi için hazırlık niteliği taşıyor. 'Dış politika' ve 'dünya genelinde güvenlik' konularının görüşüleceği gayri resmi toplantıda Avrupa Birliği'nin geleceğe yönelik ortak savunma politikası da tartışılacak. Gayri resmi bir şekilde perşembe ve cuma günü Berlin'de yapılacak olan AB Dışişleri Bakanları toplantısının hemen öncesinde yapılmakta olan AB Savunma Bakanları Toplantısı uzun zamandır Avrupa Birliği takviminde planlanmış durumda. Gün ortası başlayan toplantının ardından Brüksel saati ile akşam 17:30'da basın toplantısı düzenlenecek. AB dışişleri bakanları zirvesinin ana gündem maddesi Türkiye 'Gymnich' olarak bilinen gayri resmi AB Dışişleri Bakanları toplantısı, 26-27 Ağustos tarihlerinde Berlin'de yapılacak. Zirvenin ana gündem maddesi Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye olacak. Yunanistan ve Kıbrıs dışişleri bakanlarının Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik daha sert bir tutum sergileme talebinde bulunması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara ve Atina'ya ziyaret ederek taraflar arasında tansiyonu düşürmeye çalıştı. Euronews Türkçe

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