AB, Türkiye’ye ek malî yardımı şarta bağladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Bütçeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, sığınmacılar için Türkiye’ye ek malî yardımın bazı şartlara bağlı olduğunu söyledi.

Hahn, Alman Welt gazetesine yaptığı açıklamada, “Sığınmacıları AB’ye yönlendiren Ankara’nın şantajcı siyasetine son verilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu. Hahn, ancak bunun gerçekleşmesi halinde AB’nin “Türkiye’deki mültecilere destek için ek malî yardıma” temelde hazır olabileceğini de sözlerine ekledi. DW Türkçe’nin haberine göre, AB Komisyonu Üyesi Hahn, söz konusu ek malî yardımın Türkiye ile AB arasındaki mülteci mutabakatında öngörülenden daha az olacağını söyledi. Gelecekte de AB’nin Türkiye’ye yapacağı yardımların “Sadece belirli amaçlar için olacağını ve yardım kuruluşları aracılığıyla ödeneceğini” vurgulayan Hahn, Türkiye’nin yardım ihtiyacının da azaldığına dikkat çekti.

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