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21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplandı

21 Şubat 2022, Pazartesi 12:10
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya ve Ukrayna krizinin ağırlıkta olduğu bir gündemle bir araya geldi.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gündeminin ilk sırasında Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesi halinde AB'nin nasıl karşılık vereceğine ilişkin görüşmeler bulunuyor. Toplantının sabahki bölümüne Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da katılacak.

AB ülkeleri, Rusya karşısında Ukrayna'nın nasıl destekleneceğini tartışacak ve olası bir Rusya işgali halinde verilecek karşılığı bir kez daha görüşecek.

AB, uzun süredir "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde ağır bedel ödeyeceğini", yaptırımlara maruz kalacağını tekrarlıyor. Yaptırımların ekonomik, mali ve siyasi çerçevede olacağı biliniyor ancak ayrıntı verilmiyor.

AB yetkilileri, yaptırımların hazır olduğunu, "Ukrayna'ya yönelik askeri bir saldırı olması halinde" bunların harekete geçirileceğini ifade ediyor.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rusya-Ukrayna meselesi dışında çok sayıda konu ele alınacak.

Toplantıda uzunca yer edinmesi beklenen diğer mesele Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti entitesi yetkililerinin ayrılıkçı adımları. Ayrılıkçı hamleleri "kabul edilemez" bulan AB'nin toplantısında, Sırp yöneticilere yaptırım konusunun görüşülmesi bekleniyor ancak bu konuda bir karar çıkması öngörülmüyor.

AB bakanları, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleriyle ilişkileri de görüşecek. AB bakanları KİK ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla öğle yemeğinde bir araya gelecek. Görüşmelerde enerji, ticaret, deniz güvenliği gibi konular görüşülecek.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bütün bunların yanı sıra Mali, İran nükleer müzakereleri, iklim diplomasisi ve siber saldırılar gibi konuların da değerlendirilmesi planlanıyor.

AA

Etiketler: AB ülkeleri
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