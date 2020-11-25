"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

AB veri paylaşımını artırmak istiyor

25 Kasım 2020, Çarşamba 16:15
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, şirketlerin güvenli biçimde veri paylaşımını artırmalarına yönelik düzenleme teklif etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, veri yönetişimi hakkında yeni kurallar içeren düzenlemesini açıkladı. Buna göre, veri aracılık sistemi kurularak şirketlerin ve araştırmacıların çeşitli dijital verileri birbirleriyle paylaşmaları sağlanacak.

Katı kurallara tabi olacak veri aracıları, kamusal, kurumsal ve bireysel verileri güvenli biçimde toplayacak. Şirketler ve araştırmacılar, tüketici haklarını ve rekabet kurallarını muhafaza ederek veri paylaşımını arttıracak.

Şirketlerin daha fazla veriye erişimleri sağlanarak toplum yararına olan yeni hizmet ve ürün geliştirmeleri desteklenecek. Verilere erişecek şirketlerin AB ülkelerinde temsilcileri bulunması gerekecek.

Süreçte özellikle kişisel verilerin mahremiyeti sıkı biçimde gözetilecek. Böylece, AB çapında endüstriyel ve kamusal bilgilerin paylaşımını kolaylaştıran bir veri pazarı kurulacak.

Söz konusu düzenleme teklifinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.

AA

Etiketler: AB, veri paylaşımı
Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İlk AB vatandaşı aralık ayı bitiminden önce aşılanabilir'

    ABD'de son 24 saatte 2264 ölüm ve 180 bin yeni vaka!

    Stratejik önem taşıyan Şuşa'ya yeni yol yapılıyor

    'İsrail ordusu Trump'ın İran'ı vurma ihtimaline hazırlanıyor'

    Ruhani: ABD ile sorunların çözümü çok kolay

    Kılıçdaroğlu ve Akşener erken seçim çağrısı yaptı

    Prof. Ünal: Koronavirüste rekorlar kırıyor olabiliriz

    BAE, Türkiye'ye vize vermeyi durdurdu

    Erdoğan'dan aşı açıklaması

    Esed rejimi İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

    Benzine zam geliyor

    Pandemi döneminde çay tüketimi arttı

    Yerli Tetanos-Difteri aşısı kullanıma hazır

    AB Dış İlişkiler Şefi: Türkiye ile ilişkiler 'kritik bir anda'

    Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Kelbecer ilinde

    Dolar/TL 8 liranın üzerine çıktı

    'Arınç'ın istifa talebine Erdoğan 'Peki o zaman' diye karşılık verdi'

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

    Bu sistemde reform olmaz

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Liderlere “FETÖ” soruları
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Siyasetin tevbeye ihtiyacı var”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Adalet reformu”ndan “fitne ateşi”ne
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir şapka uğruna yâ Rab, ne cinayetler işlendi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kristalleri kırmayalım!
    Genel

    Tepeden dindarlaşma tutmadı
    Genel

    Bu sistemde reform olmaz
    Süleyman KÖSMENE

    Vesvese ile iman gider mi?
    Osman KOYUNCU

    Muhakemat nasıl bir kitaptır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.