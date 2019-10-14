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15 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: Türkiye - AB ilişkileri siyah-beyaz değil

14 Ekim 2019, Pazartesi 22:08
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Türkiye-AB ilişkilerini siyah-beyaz olarak tanımlamak mümkün değil. Taraflar arasında çok boyutlu, çok yönlü ve karmaşık bir ortaklık var." dedi.

Mogherini, Lüksemburg'ta düzenlenen AB Dış İlişkiler Konseyi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye yönelik Suriye ve Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin alınan kararlar hakkında konuştu.

Türkiye-AB ilişkilerinin neden bu noktaya geldiğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Mogherini, AB'nin her zaman "yapıcı köprüler" inşa etmeye çalıştığını ancak bunun her zaman mümkün olmadığını savundu.

Mogherini, "Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler sadece Suriye ve Doğu Akdeniz'den ibaret değil. Türkiye önemli bir müttefik ve birçok iş birliği yapabileceğimiz alan bulunuyor." ifadesini kullandı.

"Zor dönemler geçirdik. Türkiye zor dönemler geçirdi. Hiçbir zaman 15 Temmuz darbe girişimini unutmamalıyız." diyen Mogherini, "Türkiye-AB ilişkilerini siyah-beyaz olarak tanımlamak mümkün değil. Taraflar arasında çok boyutlu, çok yönlü ve karmaşık bir ortaklık var." dedi.

Mogherini, Türkiye ile AB'nin birbirinden beklentileri konusunda, "açık" bir tutum sergilenmesi gerektiğine işaret ederek, "Aynı coğrafyayı paylaşan komşular olarak, birbirimize karşı açık olmalıyız ve bölge güvenliği dahil birçok ortak çıkarımız olduğunun farkında olmalıyız." diye konuştu.

Türkiye ile AB arasında "anlaşmazlıklar" olduğunu anımsatan Mogherini, "Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği grubu" birliğin terör örgütü olarak görmediğini, ortak mücadelenin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan terör örgütlerine odaklanması gerektiğini savundu.

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AA

Etiketler: avrupa birliği
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