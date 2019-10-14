"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Avrupa Birliği Türkiye'ye ilişkin kararlarını açıkladı

14 Ekim 2019, Pazartesi 17:00
AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik kaygılarının diplomatik yollarla giderilmesi gerektiği bildirildi.

'Hiçbir müttefik Türkiye'den daha fazla terörist saldırıya uğramadı'

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum?

İYİ Parti'yi ziyaret eden Akar'dan Barış Pınarı bilgilendirmesi

'YPG/PKK, IŞİD mensuplarını bizi müdahil etmek için serbest bırakıyor olabilir'

Lüksemburg'da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyinde bir araya gelen üye ülke bakanları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sonuç bildirgesi yayımladı.

Bildirgede, "AB, Türkiye'nin tüm bölgede istikrar ve güvenliğe zarar veren askeri harekatını kınıyor." ifadesine yer verilirken, harekatın daha fazla sivile zarar vereceği savunuldu.

Harekatın, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen siyasi süreci zora soktuğu ifade edilen bildirgede, DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyonun kazanımlarını da tehlikeye attığı iddia edildi.

DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon toplanmalı

Bildirgede, terör örgütü DEAŞ'ın hem Avrupa hem de Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmeye devam ettiğinin altı çizilerek "DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon bakanlar düzeyinde toplanarak mevcut durumda DEAŞ ile mücadelenin nasıl sürdürüleceğini ele almalı." çağrısı yapıldı.

Bildirgede, "Türkiye AB'nin çok önemli bir ortağı ve aynı zamanda Suriye krizinde ve bölgede kilit aktör. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik kaygıları askeri yollarla değil, uluslararası insancıl hukuka uygun siyasi ve diplomatik yollarla giderilmeli." ifadesine yer verildi.

Bazı AB üyesi ülkelerin Türkiye'ye silah ihracatını askıya aldığı anımsatılan bildirgede, AB Konseyinin ilgili çalışma grubunun bu hafta içinde üye ülkelerin tutumunu gözden geçirmek için toplanacağı duyuruldu.

Bildirgede, "AB yerel halkların haklarının ihlal ya da göz ardı edildiği bölgelerde istikrar ve kalkınma yardımı sağlamayacaktır. AB, mevcut gelişmeler ışığında olası bir insani ve mülteci krizine cevap vermek için çabalarını sürdürecektir." açıklaması yapıldı.

Doğu Akdeniz faaliyetleri

Üye ülke dışişleri bakanlarının Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleriyle ilgili yayımladığı diğer bir bildirgede ise "AB Konseyi, Doğu Akdeniz'de yaşa dışı sondaj faaliyetlerinden sorumlu gerçek ve tüzel kişileri hedef alan kısıtlayıcı tedbirlerin devreye sokulması konusunda anlaştı. AB Konseyi, bu konu hakkında AB Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonunu hızlı biçimde bir teklif sunması için çağrıda bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

AA

Etiketler: türkiye, avrupa birliği
Okunma Sayısı: 280
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Birliği Türkiye'ye ilişkin kararlarını açıkladı

    'Hiçbir müttefik Türkiye'den daha fazla terörist saldırıya uğramadı'

    İklim değişikliği hakkında Türkiye'yi de ilgilendiren endişelendiren açıklamalar

    Barış Pınarı Harekatı'nda son durum?

    Mehmetçik'i unutmadılar...

    İYİ Parti'yi ziyaret eden Akar'dan Barış Pınarı bilgilendirmesi

    Tarihi "Osmanlı köyü"nde erken hasat

    'YPG/PKK, IŞİD mensuplarını bizi müdahil etmek için serbest bırakıyor olabilir'

    'Şelaleler şehri' lisan-ı haliyle tefekküre davet ediyor

    KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama

    Ayvalık'tan üzücü haber: 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp, 33 göçmen kurtarıldı

    MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu

    Tarihî tesbitler

    Tel Abyad da teröristlerden arındırıldı

    Hürriyetlerde de ilerlemeliyiz

    ‘Adalet’ sosyal medyada aranıyor

    'Ayn el-Arab'daki ABD'ye ait gözetleme noktası boşaltıldı'

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Japonya ve Kenya'ya başsağlığı mesajı

    Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı açık ara farkla Kays Said oldu

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Peş peşe gelen depremler ve korku
    Mehmet KARA

    EYT’liler kime inansın!
    Genel

    Tarihî tesbitler
    Süleyman KÖSMENE

    Bu halimizde münakaşa eden haksızdır
    Faruk ÇAKIR

    Bindiği dalı kesen medya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Hizmetlere yoğunlaşmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Özeleştiri ayıp değil, fazilettir
    Risale-i Nur'dan

    Hizmetin mükâfatı hizmet içinde derc edilmiş
    Şükrü BULUT

    Berlin’in iki güzide evlâdı…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.