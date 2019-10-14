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'Hiçbir müttefik Türkiye'den daha fazla terörist saldırıya uğramadı'

14 Ekim 2019, Pazartesi 16:21
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Başka hiçbir müttefik daha fazla terörist saldırıya uğramadı." ifadelerini kullandı.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Parlamenter Asamblesinin (NATO PA) Londra'daki toplantısı sırasında konuştu.

Geçen hafta Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü hatırlatan Stoltenberg, görüşmelerde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin endişelerini dile getirdiğini söyledi. 

Harekatın bölgede istikrarsızlığın, gerilimin ve insani sıkıntıların artması riski taşıdığını belirttiğini aktaran Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Başka hiçbir müttefik daha fazla terörist saldırıya uğramadı. Başka hiçbir müttefik Orta Doğu kaynaklı şiddet, istikrarsızlık ve kargaşaya daha fazla maruz kalmadı. Başka hiçbir müttefik bu kadar Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmıyor." diye konuştu.

Bununla birlikte ortak düşman DEAŞ terör örgütüne karşı elde edilen kazanımların zarar görmemesi için Türkiye'nin itidalli ve müttefikleriyle hareket etmesini umduğunu dile getiren Genel Sekreter, uluslararası toplumun yabancı savaşçılar konusunda ortak ve sürdürülebilir bir çözüm bulması gerektiğini vurguladı.

"DEAŞ'a karşı operasyonda Türkiye'deki altyapı ve üsleri kullandık"

Stoltenberg , bir soru üzerine, "Orada yaşananları anlamanın tek yolu, Türkiye'nin oynadığı rolü de anlamaktan geçiyor. Türkiye NATO için önemli. Sadece DEAŞ'la mücadelede değil, birçok bakımdan da önemli olduğunu gösterdi. Uluslararası koalisyon ve NATO müttefikleri, DEAŞ'ı yenilgiye uğratma operasyonumuzda Türkiye'deki altyapı ve üsleri kullandı." şeklinde konuştu.

Stoltenberg, DEAŞ'ın bir bölgeyi kontrol etmese de varlığını devam ettirdiğini kaydederek, terör örgütüne karşı birliğin korunmasının önemine dikkati çekti.

AA

Etiketler: barış pınarı harekatı, nato
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