ABD 2020 göçmen kontenjanını 18 bine düşürdü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, yeni yılda mültecilere ayrılan kontenjanı 18 bine düşürme kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, 2020 yılında ülkede 18 bin mültecinin yerleşime izin verilmesinin planlandığı duyuruldu. Rakam, modern ABD tarihi mülteci programında en düşük seviye olarak dikkat çekti. Bakanlık açıklamasında, "Yeniden çok sayıda mültecinin yerleştirilmesinin mümkün kılabilmek için ABD göç sistemi üzerindeki mevcut yükler azaltılması gerekiyor" ifadesi kullanıldı. Ülkeye yerleştirilecek 18 bin mülteci kontenjanının 4 bini Iraklılara, 5 binini dini azınlıklara ve bin 500'ünün Honduras, Guatemala ile El Salvador'dan gelecek olanlara ayrılacak. Mülteci kontenjanı her yıl daralıyor Başkan Donald Trump, göreve gelir gelmez ilk icraat olarak eski Başkan Barack Obama'nın bir kaç ay önce belirlediği mülteci kontenjanını yarıdan aza indirerek 50 bine düşürmüştü. Söz konusu kontenjan, Savunma Bakanlığı'nın itirazlarına rağmen, 2018'de 45 bine, 2019'da 30 bine indirildi. ABD Savunma Bakanlığı, mevcut müttefiklerin ödüllendirilmesi ve yeni müttefiklikler kurulması açısından mülteci politikalarına büyük önem veriyor. Euronews Türkçe

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