ABD'de yüzlerce eylemci gözaltında! En az 40 kentte sokağa çıkma yasağı var

ABD'nin başkenti Washington'da, siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesini protesto eden yüzlerce eylemci gözaltına alındı.

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ABD'de tansiyon düşmüyor: Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Floyd'un ölümünün üzerinden 1 hafta geçerken, Washington genelinde hafta sonu dozu artan gösteriler pazartesi günü hız kesmeye başladı.

Washington DC Valisi Muriel Bowser'in yaptığı duyuruyla dün yürürlüğe giren dışarı çıkma yasağına aldırış etmeyen çok sayıda eylemci, tekrar Beyaz Saray önünde toplandı.

Beyaz Saray etrafına konuşlanan yüzlerce polisin yanı sıra çok sayıda askeri polis ve Ulusal Muhafızın da yolları kapatması dikkati çekti.

Bu esnada, ülkedeki ırkçılık ve Başkan Donald Trump karşıtı sloganlar atan eylemcilerle yaşanan arbedede polisler sert müdahalelerde bulunarak eylemcileri bulundukları yerden çıkarttı.

Beyaz Saray'ın birkaç cadde ötesindeki bir alana sıkıştırılan eylemciler birer birer gözaltına alınarak polis araçlarına bindirildi.

Çevrede bulunan polis merkezlerine götürülen eylemciler, işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılacak.

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Chicago'da 2 kişi öldü

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından başlayan gösterilerde Chicago'da 2 kişi öldü.

Chicago şehir yönetimi sözcüsü Ray Hanania, Cicero banliyösünde devam eden gösteriler ve şiddet olaylarında 2 kişinin öldüğünü açıkladı.

Hanania, bu kişilerin nasıl öldüklerine ilişkin bilgi vermezken, Chicago'da 60 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

AP'ye göre gösterilerde 5 bin 600 kişi gözaltına alındı

Bu arada Associated Press (AP) ajansı, Floyd'un ölümü üzerine ABD'nin çeşitli kentlerinde patlak veren gösterilerde en az 5 bin 600 kişinin gözaltına alındığı duyurdu.

Ajansın, gözaltına alınanların sayısını, polis departmanları, emniyet teşkilatı ve basında çıkan haberlere dayandırarak hesap ettiği belirtildi.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından başlayan gösterilerin yoğunluğu 7'nci gününde kısmen azalırken, bazı büyük kentlerdeki protestolarda polis ile göstericiler arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

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St. Louis'teki protestolarda 4 polis vuruldu

ABD'de Minneapolis kentinde, 25 Mayıs'ta George Floyd adlı siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından, şiddetli protestoların yaşandığı St. Louis'de 4 polis vuruldu.

ABD'de Minneapolis kentinde, 25 Mayıs'ta George Floyd adlı siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından, şiddetli protestoların yaşandığı kentlerden Missouri eyaletine bağlı St. Louis'de, polise ateş açıldığı bildirildi.

St. Louis Polis Teşkilatının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, gece saatlerinde protestoları kontrol altına almak için kent merkezinde görevli polislere silahla ateş açıldığı, saldırıda 4 polis memurunun yaralandığı belirtildi.

Yaralı polislerin bölgedeki bir hastaneye sevk edildiği, bilinçlerinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarılan açıklamada "Kent merkezindeki polislerimiz halen ateş altında, bu konuda bilgi paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesi yer aldı.

En az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı var

Amerikan medyasının derlediği haberlerde, Floyd protestolarında 7. gün geride kalırken, ülke genelinde en az 40 kentte pazartesi gecesi sokağa çıkma yasağının uygulandığı bildirildi.

Başkent Washington ve New York da dahil ülkenin önde gelen birçok kenti yeni haftaya gece sokağa çıkma yasaklarıyla başlamış oldu. Söz konusu kentlerin çoğunda salı gecesi de aynı yasak uygulanmaya devam edecek.

Benzer şekilde en az 23 kentte de Ulusal Muhafız Birliklerinin polise yardımcı olmak ve olayları kontrol altına alabilmek için görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

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TRT World ekibine iki ayrı saldırı

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından başlayan gösterileri takip eden TRT World ekipleri, polisin attığı plastik mermi ve gaz fişekleri ile yaralandı.

TRT World'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Floyd'un polis tarafından öldürülmesinden sonra ABD'de başlayan ırkçılık karşıtı protestolarda polis şiddeti artarak devam ediyor.

TRT World ekipleri de Amerika'daki gelişmeleri dünyaya aktarırken saldırıya uğradı. Washington ve Minneapolis'te yayın yapan TRT World ekipleri, polislerin göstericileri dağıtmak için kullandığı plastik mermi ve gaz fişekleri ile yaralandı.

Kanalın Washington muhabiri Sally Ayhan, Beyaz Saray'ın önündeki protestoları ve gizli servisin aldığı güvenlik önlemlerini canlı yayında aktardığı esnada, o ana kadarki en sert müdahalelerden biri gerçekleşti. Bazı göstericilerin yaralandığı müdahale sırasında Ayhan, plastik mermilerle göğsünden ve bacağından yaralandı.

Protestoların ve polis şiddetinin had safhada olduğu bir diğer merkez olan Minneapolis'te de aynı dakikalarda bir başka TRT World muhabiri Lionel Donovan ve kameraman Barbaros Sayılgan, yaşananları ekrana taşırken polis şiddetinden kaçamadı. Donovan, kasığına isabet eden plastik mermiyle yaralandı.

ABD tarihinin en büyük protestolarına sahne olurken, TRT World tüm dünyanın yakından izlediği olayları sahadaki ekipleriyle en sıcak noktalardan ekranlara taşımaya devam ediyor.

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Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, geçen pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilirken, olayı gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını yeniden alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.