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29 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

ABD'deki protestolar ülke geneline yayıldı

29 Mayıs 2020, Cuma 18:22
ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından başlayan protestolar, ülke genelinde kaosa neden oldu.

ABD'nin Ohio eyaletinde de tansiyon yükseldi

ABD'nin Minneapolis kentinde polis merkezi ateşe verildi

Cani polis cezalandırılmalı

ABD'de ve dünyada gündem polis şiddetiyle ölen Floyd... "Nefes alamıyorum"

ABD'de tansiyon yükseliyor

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Ohio'da gösteriler sırasında Eyalet Meclisinin camları kırılırken, polis kalabalık protestoculara karşı biber gazı kullandı.

Colorado'nun Denver kentinde ise gösteriler sırasında silah sesleri duyuldu.

Arizona'da polis merkezine taş atıldı

Arizona eyaletinin Phoenix kentinde barışçıl başlayan gösterilerde ise gerginlik arttı ve Eyalet Meclisine yürüyen göstericiler polis merkezine taş attı.

Oregon eyaletinin Portland kentinde ise bir grup gösterici polis merkezinin önünde polis şiddetine karşı dövizler taşıdı.

New York'ta 40'ın üzerinde gözaltı 

New York'ta yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilede ise 40'ın üzerinde kişi gözaltına alındı. Polisin bir protestocu kadını sürükleyerek araca götürmesi ise dikkati çekti. 

CNN muhabirleri gözaltına alındı 

Minneapolis'te ise protestoları takip eden CNN muhabiri ve ekibi gözaltına alındı. 3 gazeteci kısa süre sonra serbest bırakıldı.

Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te dün gece göstericilerin polis merkezini ateşe vermesinin ardından 500'den fazla ulusal muhafız, banka, market ve eczaneler dahil kentteki çeşitli noktalara konuşlandırıldı.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede ölmesinin ardından yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan eden Vali Walz, bölgede polise yardımcı olmaları ve durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamıştı.

***

O polis hakkında 20'ye yakın şikayette bulunulmuş

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un ensesine diziyle bastıran polis memurunun, 19 yıllık kariyeri boyunca 2 kişiye ateş açtığı ve hakkında 20'ye yakın şikayette bulunulduğu bildirildi.

Minneapolis Belediye Meclisi kayıtlarına göre, geçmişte bir gece kulübünde fedailik de yapan 44 yaşındaki Derek Chauvin, 2006 ve 2008 yıllarında polisin müdahale ettiği olaylarda 2 kişiye ateş açtı.

Chauvin'in 2006'da namlusu kesilmiş pompalı tüfekle kendilerini hedef alan bir şüpheliye ateş açan 6 polis memuru arasında yer aldığı belirtildi.

Bir bıçaklama olayının zanlısı olan Wayne Reyes'in açılan ateşte öldüğü, soruşturma kurulunun, polislerin güç kullanımını haklı bulduğu kaydedildi.

Bundan iki yıl sonra 2008'de Chauvin'in polisin aile içi şiddet olayına müdahalesi sırasında Ira Latrell Toles'u vurduğu ifade edildi.

Kayıtlar, Chauvin hakkında 17 şikayette bulunulduğunu, 16'sında disiplin soruşturmasına gerek duyulmadığı, birine iki kınama cezasının verildiğini ortaya koydu.

 

AA

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