ABD Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşıyla olan görüşmesini iptal etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıması ile bu hafta Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile planlanan görüşmesini iptal ettiğini ve Moskova'nın saldırganlığını artırması durumunda yaptırımları ağırlaştıracaklarını açıkladı.

Geçen hafta Rusya'nın Ukrayna’yı işgal etmemesi durumunda mevkidaşı Lavrov ile görüşme planı yaptığını hatırlatan Blinken "Rusya işgale başladığından ve diplomasiyi reddettiğinden dolayı görüşme yapmanın mantığı kalmadı. Ortaklarımızla görüştüm, hepsi de mutabık kaldı ve Dışişleri Bakanı Lavrov'a bir mektup yollayarak bu kararımı kendisine bildirdim" dedi.

Blinken, başkent Washington'da temaslarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimirto Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında haftalardır Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek üzere kuvvetlerini hareket ettirdiğini söylediklerini belirterek "Rusya Ukrayna’yı işgal ederse ABD ve ortakları hızlı ve ağır bedeller ödetecek demiştik. Rusya Ukrayna'ya yönelik harekete geçti biz de güçlü ve ortak yanıtımızı verdik. Başkan bugün Rusya saldırısına karşılık ilk yaptırım paketini duyurdu" dedi.

Bu adımın, ABD ortakları ile koordine edilerek atıldığını anlatan Blinken, "Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını tırmandırırsa biz de ortaklarımızla yaptırımlarımızı artıracağız" diye konuştu.

Blinken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın Rus elitlerini ve ailelerini de hedef alacaklarına işaret etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya'nın Ukrayna kararı üzerine Kuzey Akım-2 boru hattının sertifikasyon sürecini süresiz olarak askıya almasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Blinken, ortak ve müttefiklerle Avrupa'nın enerji ihtiyacı konusunda çalışmalar yapmaya devam ettiklerini söyledi.