ABD, İran hedeflerini vuran İsrail'e destek verdi

ABD yönetimi, İsrail'in Suriye'de İran destekli Kudüs Tugayları'na ait bazı hedefleri vurmasına destek verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Pompeo'nun, Suriye'de İran destekli Kudüs Tugayları'na ait bazı hedefleri vuran İsrail yönetimine destek verdiği açıklamada, "Bakan Pompeo, İran Devrim Muhafızları Ordusundan (DMO) kaynaklanan tehditlere karşı İsrail'in kendini savunma ve bölgedeki İsrail varlıklarına karşı muhtemel saldırıları önlemek için harekete geçme hakkını savunmaktadır." ifadeleri kullanıldı. AA

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