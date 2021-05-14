ABD'li vekil Kongrede fotoğraflarla Filistin'i anlattı

ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Kongredeki konuşmasında yaralı bir kız çocuğu fotoğrafını kullanarak ABD yönetimine "sorumlu davranma" çağrısı yaptı.

Temsilciler Meclisi New York Vekili Ocasio-Cortez, Mecliste yaptığı konuşmada Başkan Joe Biden yönetimine Filistin konusunda seslendi.

ABD yönetimine "sorumlu davranma" çağrısı yapan Ocasio-Cortez, ABD'nin bu süreçte sorumluluk taşıdığını belirtti.

Ocasio-Cortez, "ABD, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri ve adaletsizliklerde oynadığı rolü kabul etmelidir. Bu 'iki taraf' ile ilgili bir şey değil. Bu, güç dengesizliğiyle ilgili." ifadelerini kullandı.

Biden yönetiminin, İsrail'in kendisi savunma hakkı olduğuna dikkati çektiğini söyleyen Ocasio-Cortez, kürsüde, "Peki ya Filistinlilerin hayatta kalma hakkı var mı?" diye sordu.