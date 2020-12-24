ABD, Suudi Arabistan'a güdümlü füze satışı yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığının, yüksek güdümlü havadan-karaya füze mühimmatının Suudi Arabistan'a "Doğrudan Özel Satış" üzerinden ihraç edilmesinin yolunu açtığı iddia edildi.

Bloomberg haber sitesinin Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Dışişleri Bakanlığının, Riyad'a 478 milyon dolar değerinde savaş uçaklarında kullanılmak üzere 7 bin 500 adet havadan-karaya füze mühimmatının ihracat lisansına onay verdiğini kongreye tebliğ ettiği ileri sürüldü. Haberde, söz konusu ihracat lisansının Raytheon'a verildiği ve Suudi Arabistan'a satışına onay verilen mühimmatın ise lazer güdümlü ve iç navigasyon özelliği bulunan en gelişmiş mühimmatlardan "Paveway IV" akıllı mühimmatı olduğu belirtildi. ABD'de askeri satışlar, hükümetler arasında yapılan Dış Askeri Satış ve Amerikan silah şirketleri ile yabancı hükümetler arasında yapılan "Doğrudan Özel Satış" olarak ikiye ayrılıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Dış Askeri Satışları kamuoyuna duyururken, Doğrudan Özel Satışlar kamuya açıklanmıyor. Euronews Türkçe

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