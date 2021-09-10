ABD ve Çin liderlerinden 'uzlaşı' çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping yedi ay sonra yaptıkları ilk telefon görüşmesinde süper güçler arasında 'uzlaşı' çağrısında bulundu.

Beyaz Saray, 90 dakikalık görüşmede Biden'ın Washington ile Pekin arasında çekişmeye yol açabilecek yanlış anlamalara karşı uyarı yaptığını; Cinping'in ise 'ciddi zorluklarla' kuşatılmış ilişkide 'yeni bir yön' çağrısını dile getirdiğini duyurdu. Açıklamada, iki ülke arasındaki "çıkarların birleştiği ve ayrıldığı alanlar tartışıldı" denildi. Biden ve Cinping'in diğer küresel konuların yanı sıra Kovid-19 salgını ve iklim krizini konuştuğu kaydedildi. Biden, Çin'in ABD'ye yönelik siber saldırılarına ilişkin endişelerini de gündeme getirdi. ABD yönetiminden üst düzey bir bir yetkilinin gazetecilere verdiği demeçte, arama sırasında Biden'ın, Cinping'e "gelecekte istenmeyen bir 'çatışmaya' girilecek herhangi bir durum olmaması" mesajını iletti. Görüşmenin iki ülke arasında iletişim kanallarını açık tutmak için yapıldığını belirten yetkili, "Amacımız, ABD ile Çin arasında gerçekten istikrarlı bir duruma ulaşmak" dedi. Euronews Türkçe

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