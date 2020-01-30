ABD, Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD vatandaşlarına Çin ve özellikle Vuhan bölgesine gitmemesi uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını sonrasında Çin'de bulunan personel ve sivil vatandaşlarını ülkeden tahliye ettiklerini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs sebebiyle yapılan tahliyelere ilişkin yazılı açıklama yayımladı. İçlerinde Amerikan diplomatların ve vatandaşların bulunduğu Vuhan'dan kalkan bir uçağın California eyaletine iniş yaptığını aktaran Ortagus, uçaktaki yolcuların havaalanında tıbbi tetkikten geçtiğini ifade etti. Ortagus, ülke dışında ve içinde Amerikan vatandaşlarının sağlığını korumak adına gerekli tüm tedbirlerin alındığına dikkati çekerek, ABD vatandaşlarına Çin ve özellikle Vuhan bölgesine gitmemesi uyarısında bulundu. AA

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