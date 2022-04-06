ABD, yarın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Kiev yakınlarındaki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasının ardından Avrupa ile eş zamanlı olarak yarın, Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımları açıklayacaklarını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basında ABD'nin yarın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağına ilişkin çıkan haberleri teyit eden Psaki, "Bu yaptırımlar, Rus hükümet yetkililerini, aile üyelerini, Rus devletine bağlı kurum ve kuruluşları hedef alacak. Yaptırımları yarın açıklayacağız." ifadesini kullandı. Psaki, daha önceki yaptırımlarda olduğu gibi bu yaptırımları da Avrupalı müttefikleri ile iş birliği içinde eş zamanlı olarak uygulayacaklarına işaret ederek, yaptırım paketinin içinde Rusya'ya yönelik yatırım kısıtlamalarının da olacağını kaydetti. AA

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