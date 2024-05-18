'Abes davadaki abes ceza gerçeği değiştirmez'

Kobane Davası’nda verilen ağır cezalar Avrupa’da tepki çekti.

Adaletsizlik Türkiye'nin altını oyuyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un partisi SPD’nin vekillerinden ve Almanya’nın Avrupa Konseyi nezdindeki parlamenter delegasyonunun başkanı olan Frank Schwabe, “Abes bir davada verilen abes bir hapis cezası” tepkisini gösterdi. Schwabe, “Mesele oldukça basit. Türkiye, AİHM kararını uygulamak zorunda. Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı. Abes bir davada verilen abes bir hapis cezası bunu değiştirmez” dedi.

‘AVRUPA İNSAN HAKLARI SİSTEMİ’

Almanya Yeşiller Partisi’nin milletvekili ve Almanya-Türkiye Parlamenterler Grubu Başkanı Max Lucks da tepki gösterdi. Lucks, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Demirtaş ve Yüksekdağ hakkındaki mahkumiyet kararlarını “Avrupa insan hakları sistemini hedef alan yeni bir saldırı” diye nitelendirdi, “Türkiye’deki demokratların yanındayız ve Yüksekdağ ile Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.