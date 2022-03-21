Abluka altındaki Gazze'de su sıkıntısı yaşanıyor

İsrail ablukasının sürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Sular İdaresi, Gazze'de su krizinin yaşandığını açıklayarak bölgede yaşanan susuzluktan İsrail'i sorumlu tuttu.

Gazze Su Kurumu Başkan Vekili Mazin el-Benna, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Enformasyon Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Benna, Gazze'nin deniz kıyısındaki akiferin bölgenin su ihtiyacının yüzde 90'ını tek başına karşılayan önemli bir kaynak olduğunu belirtti. Tüketimden dolayı Gazze'de yeraltı sularının azaldığını ifade eden Benna, içme suyundaki tuzluluk oranının uluslararası standartların iki katına çıktığına dikkati çekti. Benna, Gazze Şeridi'ndeki su kuyularının yüzde 98'inin Dünya Su Örgütü'nün (DSÖ) içme suyu standartlarını karşılamadığını söyledi. Gazze'deki su krizinden ve yeraltı sularının azalmasından İsrail'i sorumlu tutan Benna, çeşitli bölgelerde kanalizasyon suyunun yeraltı suyuna sızdığını ve bu nedenle suyun kirlendiğini ifade etti. Benna, "Yağışın olduğu dönemde suyun vadilerden akışını engelleyen İsrail, sınır boyunca ördüğü beton güvenlik duvarı sebebiyle de yağmur suyunun yüzeyden akmasını önleyerek akiferi besleyen su miktarlarının azalmasına neden oluyor." dedi. İsrail'in Gazze'ye yönelik 15 yıldan uzun süren ablukayla su ve kanalizasyon projelerinin yürütülmesini engellediğini kaydeden Benna, uluslararası toplumu İsrail'in Gazze'deki kuşatmayı kaldırması ve Filistinlilerin su kaynakları üzerindeki haklarını iade etmesi yönünde baskı yapmaya çağırdı. AA

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