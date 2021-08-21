Afganistan’da açlık uyarısı

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Afganistan’da üç kişiden birinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

WFP’nin Afganistan birimi yöneticisi Mary-Ellen McGroarty AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, 2021’in “aşırı derecede zor bir yıl” olacağının görüldüğünü belirterek durumun felâket boyutlarında olduğunu söyledi. Son analizler ışığında şimdiden 14 milyon insanın ağır ya da akut açlık tehlikesiyle, iki milyon çocuğun da yetersiz beslenme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten McGroarty, gıda sıkıntısına iklim değişikliği ile Taliban ve hükümet güçleri arasındaki çatışmaların sebep olduğunu kaydetti.

Koronavirüs pandemisinin ekonomik etkilerinin yanı sıra ülkenin son üç yılda ikinci ağır kuraklıkla karşı karşıya kaldığına işaret eden McGroarty, “İnsanlar daha 2017/2018 dönemindeki kuraklığın etkilerini atlatamadı. Otuz yılın en kurak kışı nedeniyle buğday hasatı yüzde 40 azaldı, buğday fiyatları son beş yıl ortalamasına göre yüzde 24 oranında pahalandı. Su sıkıntısı büyük baş hayvan mevcudu üzerinde çok olumsuz etkilere yol açtı” diye konuştu.