Afganistan'da şiddet olayları 130 binden fazla kişiyi evlerinden etti

Afganistan genelinde son 3 ayda yaşanan şiddet olayları nedeniyle 130 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanlığı kayıtlarında, son 3 ayda ülkede düzenlenen saldırılar sonucu 130 binden fazla kişinin evlerini terk ederek güvenlik bölgelere göç ettiği belirtildi.

En çok göçün, savaşın şiddetlendiği Kuzey Afganistan'daki vilayetlerde yaşandığını ortaya koyan kayıtlarda, bu vilayetlerde Taliban militanlarının saldırılarının arttığı ve bu nedenle insanların göçe zorlandığı ifade edildi.

Kayıtlarda, geçen sene iç çatışmalar nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığındığı bildirildi.

Çatışmalar yüzünden evlerinden olan göçmenlerin çoğu güvenli kentlerdeki çadır kamplarında yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkede yabancı güçlerin mayıs başından beri çekilmeye başlamasıyla artan saldırılar yüzünden yurt dışına kaçışlar da devam ediyor.