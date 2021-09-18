Afganistan'daki bombalı saldırılarda 3 kişi öldü

Afganistan'da biri başkent Kabil'de diğerleri ise doğudaki Nangarhar eyaletinde Talibana ait otomobilleri hedef alan toplam 4 ayrı bombalı saldırı meydana geldi. 3 kişi öldü22 kişi yaralandı.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar eyaletinin merkezi Celilabad'da görgü tanıklarının ifadelerine göre Taliban araçlarını hedef alan 3 ayrı bombalı saldırıda, 3 kişi öldü. 20 kişi yaralandı. Ölenlerin Taliban üyesi olup olmadığı netleşmedi. Başkent Kabil'de de bir bombalı saldırı meydana geldi. Polis yetkilileri bir bombanın infilak etmesi sonucunda 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Bombanın hedefi netleştirilemedi. Saldırıları üstlenen taraf henüz olmadı. Ancak Taliban'a karşı olan DEAŞ terör örgütünün Afganistan'ın doğusunda varlık gösterdiği biliniyor. ABD birliklerinin Afganistan'ı terk etmesi ve Taliban'ın ülkeye tamamen hakim olmasının ardından ilk kez böyle saldırılar düzenlenmiş oldu.

Okunma Sayısı: 182

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.