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18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Afrin'e füzeli saldırı: 3 ölü

18 Ağustos 2021, Çarşamba 16:35
Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk, 3 sivilin öldüğünü, 4'ünün yaralandığını bildirdi.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden Afrin kent merkezine saat 14.30 sıralarında 13 füze atışı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Füze saldırısı sonucunda, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 3 sivilin öldüğü, 4 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedaviye alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadesi kullanıldı.

AA

Etiketler: Afrin, füzeli saldırı
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