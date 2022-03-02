Almanya'da salgına yakalananların sayısı 15 milyonu aştı

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 186 bin 406 artarak 15 milyon 53 bin 624'e yükseldi.
Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 301 kişinin ölmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 123 bin 238'e çıktı.
Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 1171,9 olarak tespit edilen ülkede, aktif vaka sayısı 3 milyon 460 bin 100 olarak kaydedildi.
Aşılama kampanyasında 63,5 milyon kişiye birinci doz, 62,8 milyon kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Hatırlatıcı doz uygulanan kişi sayısı da 47,5 milyona yükseldi.
AA