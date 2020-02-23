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23 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 51

Almanya ırkçılık ve teröre karşı yürüdü

23 Şubat 2020, Pazar 21:30
Almanya'nın Hanau kentinde, ırkçı terör saldırısını protesto etmek için yaklaşık 10 bin kişi yürüdü.

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Kurt-Schumacher Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, "Teröre ve İslam Düşmanlığına Karşı" düzenlenen yürüyüşte, ellerinde terörü lanetleyen dövizlerle kent merkezindeki Marktplatz'a yürüdü.

 

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yürüyüşe, saldırıda ölenlerin yakınlarının yanı sıra Hanau ile Almanya'nın başka kentlerinden, Avrupa'nın farklı ülkelerinden ve Türkiye'den de katılım oldu.

Şehir meydanında Kur'an-ı Kerim ve Almanca mealinin okunmasıyla başlayan ve saldırıda vefat edenler için dua edilen mitinge, Almanlar ve diğer milletlerden de katılım oldu.

Irkçı terör saldırısında vefat edenlerin isimleri okundu

Hanau Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky, yaptığı a.çılış konuşmasında, yaşanan olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, Hanau'da yaşanan ırkçı terör saldırısını kınadı.

Aydın, "Türkiye ve Türk halkı bütün gücü ve imkanlarıyla sizin yanınızda ve arkanızdadır. Kökenine veya dini bakmadan, sadece bu menfur cinayeti lanetlemek, teröre ve İslam düşmanlığına karşı durmak ve benzer saldırıların tekrar yaşanmamasına yönelik talepleri hep bir ağızdan haykırmak için bir araya geldik. Bu alçak saldırı son dönemlerde sürekli uyarısını yaptığımız, son dönemlerde yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığından kaynaklanan şiddetin son örneğini oluşturmaktadır." diye konuştu. 

Artık sözün bittiği yerde olduklarını belirten Aydın, yeterli tedbirlerin yerinde ve zamanında alınması halinde, Almanya'nın bu sınavların üstesinden gelebileceğini söyledi.

İnsanlık düşmanı, ırkçı Nazilere bir çift sözüm var diyen Aydın, "Bu alçak saldırılarla Türkleri korkutup, sindirip bu ülkeden ayrılacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Türkler buraya davetli olarak geldi ve sizden önceki Nazilerin yıktığı bu ülkenin inşasına ve kalkınmasına önemli katkılarda bulundular. Ne yaparsanız yapın Türk toplumu Almanya'da varlığını sürdürmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanı Başkanı Abdullah Eren katıldı.

AA

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