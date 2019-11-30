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30 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Angela Merkel Auschwitz'i ziyaret edecek

30 Kasım 2019, Cumartesi 15:26
Almanya Şansölyesi Angela Merkel Nazi rejimi döneminde binlerce kişinin katledildiği Auschwitz-Birkenau toplama kampını ziyaret edecek.

Merkel'in söz konusu kampa yapacağı ziyaretin ilk olacağı bildirildi. Daha önce eski Almanya Şansölyelerinden Hellmuz Schmidt ve Helmut Kohl da bu kampı görmüştü.

Merkel, Auschwitz ziyareti kapsamında, kampa gönderilenlerin öldürüldüğü 'Kara Duvar' adı verilen yerde bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak ve daha sonra Birkenau kampında bir konuşma yapacak.

Merkel'in ziyaretinde çelenk bırakacağı törene Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de katılacak.

1940-1945 yılları arasında bir milyon Yahudi'nin katledildiği kamplar, Yahudi Soykırımı'nın sembolü oldu. Kampta Yahudiler dışında, Nazilere direnen ve savaş esirlerinden oluşan on binlerce kişi daha öldürüldü.

Euronews Türkçe

Etiketler: Merkel, Auschwitz, ziyaret
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