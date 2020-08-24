"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

'Arakanlı Müslümanlar için hala adalet sağlanamadı'

24 Ağustos 2020, Pazartesi 16:25
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde sivillere yönelik katliamının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen Arakanlı Müslümanlar için hala adaletin sağlanamadığını bildirdi.

Merkezi New York'ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) internet sitesinden yapılan açıklamada, yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslümanın, ordunun insanlığa karşı işlediği suçlardan ve muhtemel soykırımından kaçmasının üzerinden 3 yıl geçmesine karşın Myanmar hükümetinin evlerine güvenle dönmesini sağlamakta başarısız olduğu belirtildi.

Bangladeş'teki kamplarda kalan Arakanlı Müslümanların bilgi edinme, eğitime erişme ve sağlık konularında sıkı kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Arakanlı Müslümanların, Bangladeşli güvenlik güçlerince öldürüldükleri aktarılarak, Arakan'da kalan 600 bin Arakanlı Müslümanın da ciddi baskı ve şiddete maruz kaldığı belirtildi.

Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik yaygın suistimallerin asıl nedenlerine çözüm bulmakta başarısız olduğu vurgulanarak, onların güvenli, onurlu ve gönüllü dönüşleri için gerekli şartları oluşturmayı kabul etmediği ifade edildi.

Myanmar hükümetinin uluslararası standartlara uygun olarak vatandaşlık yasasını değiştirmesi gerektiğine işaret edilerek, yetkililerin en kısa zamanda hareket özgürlüğündeki kısıtlamalar ile ayrım yapan düzenlemeleri ve yerel emirleri yürürlükten kaldırması, hareketleri ile geçim kaynaklarını kısıtlayan resmi ve gayriresmi uygulamalara son vermesi çağrısı yapıldı.

İnternet kısıtlaması, yardımların ulaşmasını engelliyor

Hükümetin, Arakan'ın 8 ilçesi ile komşu Chin eyaletinin bir ilçesinde cep telefonu internet bağlantı hizmetine kısıtlama getirdiği, bu durumun insani yardımların ulaşmasını daha da zor bir hale getirdiği ve sivilleri bilgi almaktan mahrum bıraktığı aktarıldı.

Hükümetin Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ve insani yardım yapanların Arakan'a sınırsız ve uzun süreli giriş yaptırmadığı anımsatılarak, bunun da ihtiyaç sahibi etnik nüfusun yükünü artırdığına işaret edildi.

Bangladeş hükümetinin, mültecileri birçok defa resmi olarak ülkelerine iade etme teşebbüsünde bulunduğu ancak bunun işkence ve suistimallerden korktuklarını söyleyen mülteciler geri dönmeyi istemediği için başarısız olduğu ifade edildi.

Bangladeş'in sınırlarını, vahşetten kaçan Arakanlı Müslümanlara açtığı belirtilerek, ancak son yıllardaki hükümet politikaları nedeniyle mültecilerin yaşamlarının riskte olduğu ve temel haklarının ihlal edildiği kaydedildi.

Bangladeş hükümetinin, yaklaşık 1 yıl önce Kutapulong Kampı'nda düzenlenen barışçıl gösteriye, tüm kamplardaki internet erişimini sonlandırarak, cep telefonu operatörü şirketlere "Arakanlı Müslümanlara sim kart satılmaması" talimatı vererek ve mültecilerdeki binlerce sim karta el koyarak karşılık verdiği bildirildi.

BM'nin Kovid-19 salgını döneminde internet erişiminin kısıtlanmamasına yönelik çağrısına rağmen Bangladeş hükümetinin bu tarz iletişim olanaklarına izin vermediği vurgulanarak, yardım görevlilerinin acil sağlık hizmetleri ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili bilgilendirme ve önlem konusundaki çalışmalarının engellendiği aktarıldı.

BM ve diğer insani yardım kapan kuruluşların itirazlarına rağmen Bangladeş ordusunun, mülteci kamplarının etrafına dikenli tel örgüler çektiği ve güvenlik kuleleri yaptığı, bunun da mültecilerin temel hareket özgürlüğünü kısıtladığına dikkat çekildi.

Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki mülteci kampındaki mültecilerin, Bhasan Char Adası'ndaki akrabalarının hareket özgürlüğünün olmadığı, yeterli gıda ve sağlık hizmetine erişimi olmadığı ve güvenli içme suyu sıkıntısıyla karşı karşıya olduklarına dair ifadelerine yer verilen açıklamada, Bangladeş hükümetinin Ada'daki mültecilerin Cox's Bazar'daki aileleriyle bir araya gelmesine izin vermediği kaydedildi.

Cox's Bazar'daki mültecilerin, muson yağışlarının etkili olduğu dönemde sellerden korunmak için kalıcı yapılar yapmasına izin verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Yaklaşık 500 bin çocuk eğitim alamıyor

Kamplardaki 450 binden fazla çocuğun temel eğitime erişimine izin verilmediği vurgulanarak, bağışçı ülkelerin Bangladeş hükümetine Bhasan Char'daki mültecilerin oradan ayrılmalarına izin verilmesi konusunda baskı yapması çağrısında bulunuldu.

HRW'nin Asya Direktörü Brad Adams, yaptığı açıklamada, Myanmar hükümetinin, Arakanlı Müslümanlara çektirdiği korkunç ızdırabın küresel bir salgın sürecinde dahi ortadan kalkmadığını kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

Adams, "Gerginliği anlaşılabilen Bangladeş'in, gidecek hiçbir yerleri olmayan mülteciler için şartları misafirperverliğe aykırı hale getirmemesi gerekirken, Myanmar'ın da Arakanlı mültecilerin güvenli ve gönüllü dönüşlerini sağlayan uluslararası çözümleri kabul etmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Arakanlı mültecilerden Abdul Hamid, HRW'ye yaptığı açıklamada, binlerce kişinin öldürüldüğüne ve cesetlerin Tula Toli Nehri'nde akıp gittiğine şahit olduklarını aktararak, hala adaletin sağlanmadığını vurguladı.

HRW'nin görüştüğü Arakanlı mültecilerden Sheru Hatu, vatandaşlığa ve hareket özgürlüğüne sahip olduklarında, işlenen vahşetler için gerçek bir hesap verilebilirlik olduğunda Myanmar'a güvenli bir şekilde gitmek istediğini dile getirdi.

Hatu, ülkelerine gerçekten gitmeyi istediklerini ancak adalet olmadığı için bunun imkansız olduğunu söyledi.

HRW Direktörü Kenneth Roth, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Myanmar ordusunun insanlığa karşı suç işlemesinin ve muhtemel soykırımın üzerinden 3 yıl geçtiğini ifade etti.

Roth, Myanmar hükümetinin, yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslümanın güvenle evlerine dönmesi için şartları oluşturmakta başarısız olduğunu belirtti.

AA

Etiketler: Arakanlı Müslümanlar, adalet
Okunma Sayısı: 104
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Arakanlı Müslümanlar için hala adalet sağlanamadı'

    'Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü'

    Alman Hükümet Sözcüsü: Doğu Akdeniz’de istikrara ihtiyacımız var

    AB, 15 üyesine 81 milyar avro destek hazırlığında

    İngiltere Başbakanından ailelere 'çocuklarınızı okula gönderin' çağrısı

    Yeni Zelanda'daki saldırıda yaralanan Türk: Saldırganla göz göze geldim

    Kim Jong-un'un komada olduğu iddia ediliyor

    Ankara'da kurallara uymayan işletmelere 578 bin lira ceza kesildi

    Fas Başbakanı: Siyonist yapıyla normalleşmeyi reddediyoruz

    Ziya Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması

    Lukaşenko ve 15 yaşındaki oğlu Kalaşnikofla poz verdi

    Fransa Ekonomi Bakanı: Ekonominin bu yıl yüzde 11 küçüleceği tahminine bağlıyız

    İtalya, koronavirüs aşısı gönüllü deneylerine başladı

    Giresun'daki selde vefat edenlerin sayısı 7'ye yükseldi

    Arakanlı Müslümanlara yapılan sistematik zulüm devam ediyor

    Türkiye’nin Rusya ve İran’dan gaz ithalatında büyük düşüş

    Çin donanması Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikata başladı

    Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

    Hamas'tan İsrail'e gözdağı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Müjde” ve zabıtlardaki rezerv ilgisizliği
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Van’da bir Kâmil Koyuncu hoca vardı...
    Süleyman KÖSMENE

    Cemaleddin-i Efganî kimdir?
    Genel

    11 milyon ton heba olmasın
    Genel

    Hukukun üstünlüğü ile gelişmiş ülke oluruz
    Yeni Asya'dan Size

    Barla toplantısı
    Genel

    Hemşireler dertli: Boğuluyormuş gibiyiz
    Genel

    Böyle felaket görülmedi... Allah beterinden korusun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.