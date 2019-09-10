Arakanlı Müslümanların gasbedilen köyleri polis kışlası yapılıyor

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara ait yıkılan köylerin yerine polis kışlaları, hükümet binaları ve mülteci konumuna düşüp geri dönmesi planlananlar için geçici kamplar kurulduğu tespit edildi.

BBC'nin haberine göre, Myanmar'da, uydu görüntülerinin bir zamanlar Arakanlı Müslümanlara ait olduğunu gösterdiği dört bölgede güvenlik noktaları kurulduğu ortaya çıktı.

Myanmarlı yetkililerin, ülkeden kaçarak Bangladeş'e sığınan çok sayıda Arakanlı Müslüman'ı "karşılamaya hazırlandıklarını" göstermek amacıyla bölgeyi gezdirdiği gazeteciler arasında yer alan BBC muhabirinin izlenimlerine dayanan haberde, Arakan'a girişin son derece kısıtlı olduğu, hükümet konvoyuyla seyahat eden gazeteci heyetinin polis gözetimi olmadan halkla görüşülmesine ya da görüntü almasına izin verilmediği belirtildi.

Haberde, "Arakanlı toplulukların kasıtlı olarak ortadan kaldırıldığına dair net kanıtlar görebildik." ifadesi yer aldı.

Geçici konaklama kampı kötü durumda

Haberde, gazeteci heyetinin, ülkeye geri dönmeleri halinde 25 bin kişinin kısa süre burada kalabileceği ifade edilen Hla Poe Kaung geçici konaklama kampına götürüldüğü, yaklaşık bir yıl önce tamamlanan kampın kötü durumda olduğu, umumi tuvaletlerin barınılacak mekanların uzağında kaldığı kaydedildi.

Kampın, Arakan eyaletinde 2017 yılındaki şiddet olaylarının ardından yıkılan iki köyün arazisi üzerine inşa edildiğine dikkati çeken BBC muhabiri, "Kampın yöneticisi Soe Shwe Aung'a neden köyleri yıktıklarını sorduğumda, hiçbirinin yıkılmadığını savundu ancak uydu görüntülerinin aksini gösterdiğini belirttiğimde, işe henüz yeni başladığını ve bu soruyu cevaplayamayacağını söyledi." dedi.

"Köyün bulunduğu yerde hükümet ve polis yerleşkesi var"

Myanmar'da Eylül 2017'de diğer bir hükümet konvoyuyla seyahati sırasında Myo Thu Gyi köyünü görüntülediğini dile getiren muhabir, "Evlerin çoğu yakılmıştı ancak daha büyük binalar hala sağlamdı ve genellikle Arakan köylerini çevreleyen ağaçlar hala oradaydı ancak şimdi Myo Thu Gyi köyünün bulunduğu yerde, büyük bir hükümet ve polis yerleşkesi var. Ağaçlar yok olmuş." ifadelerini kullandı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.