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9 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Arap Birliği olağanüstü toplanacak

09 Mayıs 2021, Pazar 11:20
Arap Birliği, Filistin'in talebi üzerine pazartesi günü olağanüstü toplanarak Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarını görüşecek.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, toplantının daimi üyeler nezdinde Katar başkanlığında Kahire'de toplanacağını söyledi.

Zeki açıklamasında, toplantıda İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki saldırı ve ihlallerinin ele alınacağını ifade ederek, 'Mescid-i Aksa başta olmak üzere İslami mukaddesata karşı işlediği suçların masaya yatırılacağını' belirtti.

Toplantıda ayrıca, 'İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara müdahalesi ve Şeyh Cerrah Mahallesi başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yerleşim yerlerinin gasp edilmesinin' de görüşüleceği bildirildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oldu. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırdı.

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Arap Birliği
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  • Hüseyin İlhan

    9.5.2021 13:04:28

    Arap Birliği mazlum ve mağdur Filistinli dindaş ve soydaşlarına yardımcı olmak,acılarını,ızdıraplarını paylaşmada samimi ve ciddi ise önce İSRİAL ile normalleşme antlaşması imzalayan birlik üyesi ülkelerin derhal bu antlaşmaları iptal etmelerini,Filistinli kardeşlerinin yakılan,yıkılan hane,arazi,bağ ve bahçeleri için maddi yardım etmeleri şart.Ayrıca Arap Birliği üyeleri İsrail ile tüm ticari ilişkilerini kesmeliler,İsrail in işgal etti Filistinlilerin mülklerini iade,mağduriyetlerini telafi edip suçlulara ceza verdiğinde ilişki kuracakalrını kesin dille ve kararlılıkla belirtmeliler. Bu tarz diplomasi ve kararlılık olmazsa maddiyata düşkün siyonistler asla hızaya gelmez.

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