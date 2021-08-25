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25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Arap ülkeleri IMF'den 37,3 milyar dolar aldı

25 Ağustos 2021, Çarşamba 12:01
Arap ülkelerinin, IMF tarafından koronavirüs salgınıyla mücadelede küresel likiditeyi artırmak amacıyla üye ülkelere sağlanan toplam 650 milyar dolarlık özel çekme haklarından 37,3 milyar dolar aldığı açıklandı.

Merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), "Özel Çekme Hakları ve Arap Ülkeleri: Covıd-19 Çağı ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı" başlıklı bir araştırma raporu yayınladı.

Dağıtımın, hakların verilmesinden bu yana IMF'nin gerçekleştirdiği en büyük döviz dağıtımı olduğu belirtilen raporda, hükümetlerin bunlardan maksimum düzeyde faydalanması için yeni yaklaşımlar benimsemesi gerektiği aktarıldı.

En çok payı Suudi Arabistan ve BAE aldı

Suudi Arabistan'ın 13,7 milyar dolar alarak bölge ülkeleri arasında özel çekme haklarından en büyük hisse alan ülke olduğu kaydedilen raporda, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) aldığı toplam payın diğer Arap ülkelerinin tamamının hissesine eşdeğer olduğu ifade edildi.

Ülke tarihinde eşi görülmemiş ekonomik krizin giderek derinleştiği Lübnan'ın özel çekme hakkından 865 milyon dolar aldığı dile getirilen raporda, nüfusun yüzde 80'inin fakirlik sınırı altında yaşadığı Suriye'nin de 390 milyon dolar aldığı açıklandı.

Raporda, 20 milyondan fazla kişinin bir tür insani yardım ve korumaya muhtaç olduğu Yemen'in ise 660 milyon dolar aldığı ifade edildi.

Etiketler: Arap ülkeleri, IMF
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