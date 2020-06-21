Arjantin'de hükümet karşıtı protesto düzenlendi

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in merkezindeki Dikilitaş'ta toplanan kalabalık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan karantinayı ve hükümeti protesto etti.

Karantinanın kaldırılmasını ve kapalı olan iş yerlerinin açılmasını isteyen gruba, bazı vatandaşlar da korna çalarak destek verdi. Hükümet ve karantina karşıtı pankartlar taşıyan göstericilere polis müdahale etmedi. Kamulaştırmaya tepki Buenos Aires'in yanı sıra çeşitli kentlerde Vicentin isimli tahıl ihracat şirketinin kamulaştırılmasına karşı binlerce kişi "banderazo" adı verilen büyük Arjantin bayrağının açıldığı protesto gösterileri düzenledi. Göstericiler hükümetin, borçları nedeniyle Vicentin şirketini devlet bünyesine katmasını özel mülke müdahale olarak görüyor. Hükümet ise şirketin devletleştirilmesini "batmaktan kurtarma" olarak değerlendiriyor. Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 9 Haziran'da şirketin kamulaştırılması için hazırlanan tasarının Kongreye gönderildiğini açıklamış, Reconquista şehri hakimi, şirketin kamulaştırılmasının gözden geçirilmesi için 60 gün süre vermişti. AA

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