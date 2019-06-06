Atina Camii 2 yıldır açılamadı

Atina’da yapımı tamamlanan cami, imam olarak görev yapacak kişi de belirlenmesine karşın çeşitli bürokratik sebeplerle uzun süredir açılmıyor.

Caminin açılışı defalarca ertelenirken son olarak Mayıs ayı tarih olarak gösterilse de açılış henüz gerçekleşmedi. Votanikos semtinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait atıl bir yerleşkede tamamlanan inşaat, Ağustos 2016’da Meclis tarafından alınan kararın ardından dörtlü bir konsorsiyum tarafından üstlenilmişti. Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde, 350 kişi kapasiteli caminin minaresi olmayacak. Plana göre camide bir çocuk parkı ve şadırvan da yer alıyor. Cami için ayrılan bütçe ise 887 bin avro. Caminin yapımına, alınan kararlara rağmen bürokratik süreçlerin uzaması, hukukî engellemeler ve aşırı sağ kesimin tepkileri sebebiyle başlanamamıştı. Mevcut plana göre cami yapımı için karar, ilk olarak 2006’da alınmıştı. Caminin yönetimi, eğitim ve maliye bakanlıklarından iki devlet görevlisi, iki belediye çalışanı, bir yüksek mahkeme hâkiminin yanı sıra Müslüman cemaatlerden iki temsilcinin bulunduğu 7 üyeli bir kurula devredilecek. Öte yandan, Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı, SEF ve OAKA statlarını bayram namazları için tahsis ediyor.