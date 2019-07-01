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Avrupa Komisyonu başkanlığı için uzlaşma sağlanamadı

01 Temmuz 2019, Pazartesi 17:25
AB liderlerinin Avrupa Komisyonu ve diğer kurumların yeni başkanlarını belirleme arayışı sürüyor. Diplomatların verdiği bilgiye göre, Avrupa Komisyonu başkanlığı için favori isim Hollandalı politikacı Frans Timmermans.

Avrupa Komisyonu başkanlığı görevi 31 Ekim'de sona erecek olan Jean-Claude Juncker'in yerine geçecek isim üzerinde hâlâ uzlaşma sağlanamadı. Avrupa Birliği (AB) liderlerinin bugün Brüksel'de yaptığı olağanüstü zirvede uzlaşma sağlanamaması üzerine oturum yarına ertelendi. AB Konseyi Başkanı Tusk'un sözcüsü, liderlerin yarın sabah görüşmeleri sürdüreceklerini açıkladı. 

AB diplomatlarının verdiği bilgilere göre, Hollandalı sosyal demokrat politikacı Frans Timmermans'ın Avrupa Komisyonu başkanlığı için favori olarak gösterildiği belirtildi. Ancak henüz kararın verilmediği kaydedildi.

Avrupa Komisyonu başkanlığı için aday olan Alman Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Manfred Weber'in ise adının Avrupa Parlamentosu (AP) başkanlığı geçtiği bilgisi verildi.

Pazar günü uzlaşma sağlanamadı

Olağanüstü zirvede, yeni Avrupa Komisyonu başkanının yanı sıra, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi AB kurumlarının başına gelecek isimlerin belirlenmesi hedefleniyor. Yeni isimleri belirlemek üzere Pazar günü üçüncü kez bir araya gelen AB üyesi 28 ülkenin lideri akşam saatlerine kadar süren oturumda anlaşma sağlayamadı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, tüm liderlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıya ilerleme kaydedilememesi üzerine ara vererek, liderlerle gece yarısına kadar süren ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Tusk saat 04.30'dan itibaren de temaslarını ikili ve gruplar halinde sürdürdü. Ancak yeni başkan konusundaki belirsizlik pazartesi sabahına kadar da giderilemedi.

Japonya'da alınan karar

Junker'in yerine aday olan Alman muhafazakar politikacı Manfred Weber'in AB devlet ve hükümet başkanlarından yeterli desteği alamaması üzerine şansı oldukça azalmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, haftasonunda Japonya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde biraraya geldiği Fransa, Hollanda ve İspanya başbakanlarıyla birlikte Hollandalı sosyal demokrat politikacı Frans Timmermans'ı destekleme kararı almıştı. Buna karşın Avrupa Parlamentosu seçimlerinden en güçlü parti olarak çıkan Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) liste başı adayı Weber'in de AP başkanı olması öngörülmüştü.

Ancak Merkel'in bu kararı, EPP grubu tarafından eleştirildi. Bunun yanı sıra Timmermans'ın başkanlığına itirazlar da var. Muhfazakar liderler ile bazı Doğu Avrupa ülkeleri Timmermans'ın adaylığına karşı çıkıyor. Akşam müzakerelerin bu kadar uzun sürmesinin bir nedeni olarak Timmarmans'a yönelik itirazlar gösteriliyor.

Komisyon başkanlığı için alternatif adaylar arasında  Fransa'nın Brexit başmüzakerecesi Michel Barnier, Dünya Bankası Genel Direktörü Bulgar Kristalina Georgieva ile İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın adları geçiyor.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: AB, komisyon, başkan, Frans Timmermans
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