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20 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Avrupa’nın mülteci ayrımı

19 Mart 2022, Cumartesi 23:57
Ukrayna’da yaşayan üçüncü ülke vatandaşı binlerce kişi, Avrupa Birliği ülkeleri sınırında mahsur kaldı.

Rusya’nın işgali sonrası Ukraynalıların önemli bir bölümü Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sığındı ve bu ülkelerin Ukraynalı göçmenlere sunduğu desteklerden yararlanma fırsatı buldu. Ukrayna’da yaşayan Tajikistan, Özbekistan ve Kırgızistan gibi eski Sovyet ülkelerinin vatandaşları ise AB’nin aynı desteği kendilerine sunmadığını söylüyor. Ukrayna’da yaşayan üçüncü ülke vatandaşı binlerce kişi, AB sınırında mahsur kalmış durumda. 20 yılı aşkın süredir Ukrayna’da yaşayan Tacikistan vatandaşı Şafo, günlerdir sınırda beklediklerini söylüyor: “Oğlum artık pes etti. Herkesi alıyorlar, bizse üç gündür ne yapacağımızı bilemez bir şekilde burada oturup bekliyoruz. Beni almayı kabul ediyorlar ama oğlumun geçişine izin vermiyorlar. Bana ‘Anne bizi kimse istemiyor’ diyor.” Tacikistanlı Abduşakur da Ukrayna’da 20 yıl yaşamış ve göçmenleri sınırdan bedava getiren, yemek, bedava SIM kart ve bir gece kalacak yer vererek yardımda bulunan Polonya halkına minnettar olduğunu söylüyor. Öte yandan göçmenler burada ancak geçici olarak konaklayabiliyor. Alışveriş merkezinden bozma bu yerde katlanan yataklarda yatıyorlar. Kişisel alanları, duş ve tuvaletleri de yok. Burada tek yapabilecekleri yemek yemek ve uyumak.

Ayrım yapmayın çağrısı

Göçmenlerin kaldığı bu merkezin koordinatörleri, BBC’ye yaptıkları açıklamada burada kalan 4 bin kişiden sadece 400’ünün Ukrayna vatandaşı olduğunu, diğerlerinin eski Sovyet ülkelerinden, Vietnam’dan ve Orta Doğu ülkelerinden olduğunu belirtti. Uluslararası öğrencilerden farklı olarak ekonomik göçmenlerin doğdukları ülkeye onları geri alabilecek aileleri yok. Bu göçmenlerin bütün hayatı Ukrayna’da. Polonyalılar ve Almanya vatandaşları çoğu Ukraynalı’ya evlerini açsa da, üçüncü ülke vatandaşları aynı desteği görmediklerinden şikayetçi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), ev sahibi ülkelere Ukrayna’dan gelen göçmenler arasında ayrım yapmamaları yönünde sık sık çağrıda bulunuyor. BBC’ye konuşan UNHCR sözcüsü Kristin Pivolakis, “Yetkililere farklı uluslardan vatandaşların da çatışmalar nedeniyle Ukrayna’dan gitmek zorunda bırakılmış olabileceklerini ve bunu yapmalarına izin verilmesi gerektiğini hatırlatırız. Ukrayna’da mülteci statüsü almak için başvuru yapamamış olan üçüncü ülke vatandaşları da olabilir. UNHCR, onların da mülteci statüsü alabilmeleri için bu prosedüre yönlendirilmeleri gerektiğine inanıyor” diye konuştu.

Etiketler: Avrupa, mülteci, ayrım
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