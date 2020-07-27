Azerbaycan, Mersin'de şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Türk askerleri için Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'e birer taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, mesajında, Mersin'de askerleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu kardeş Türk ordusundan hayatını kaybeden ve yaralanan askerler olduğu bilgisini derin üzüntü içinde öğrendiklerini belirtti. Şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini sunan, yaralı askerler için de şifa dileyen Zakir Hasanov, mesajında, "Sizin acınız bizim acımızdır" ifadesine yer verdi.

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