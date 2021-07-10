BAE 2 ülkeye uçak seferlerini durdurdu

Birleşik Arap Emirlikleri Sivil Havacılık Kurumu, Afganistan ve Endonezya'ya düzenlenen tüm uçak seferlerinin, yarından itibaren Kovid-19 nedeniyle askıya alındığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, havacılık kurumunun, Kovid-19 nedeniyle uçak seferlerinde yeni düzenlemelere gittiği vurgulandı. 11 Temmuz itibarıyla BAE'den her iki ülkeye karşılıklı tüm seferler askıya alınırken, sadece transit yolculara izin verilecek. Suudi Arabistan da 3 Temmuz'da Afganistan'a yapılan tüm uçak seferlerini durdurduğunu açıklamıştı.

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